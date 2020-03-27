«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

Новости Беларуси. 27 марта в Витебске приземлился самолет с туристами из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предпоследний рейс, который выполняет «Белавиа» из Хургады. Ночью оставшиеся туристы прилетят в Минск. На борту приземлившегося Boeing – 178 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась. Большая часть пассажиров – граждане России. Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов

Мы очень переживали. Два дня у меня было все на нервах. Я все переживала. Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, спасибо, что вы нас забрали. И вы нас встретили. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет – единственный самолет в Хургаде. Ой, спасибо большое. Лукашенко, спасибо!

Что забрали, спасибо! Теперь самое главное, как добраться до дома. Теперь как до Питера доехать...