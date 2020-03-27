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«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск

27 марта 2020 12:37
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Новости Беларуси. 27 марта в Витебске приземлился самолет с туристами из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предпоследний рейс, который выполняет «Белавиа» из Хургады.

Ночью оставшиеся туристы прилетят в Минск. На борту приземлившегося Boeing – 178 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась. Большая часть пассажиров – граждане России.

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«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-1

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-3

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-5

Мы очень переживали. Два дня у меня было все на нервах. Я все переживала. Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, спасибо, что вы нас забрали. И вы нас встретили. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет – единственный самолет в Хургаде. Ой, спасибо большое. Лукашенко, спасибо!

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-8

Что забрали, спасибо! Теперь самое главное, как добраться до дома.

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«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-11

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-13

Мы понимали, что нас заберут и что все будет в порядке. Это очень важно на самом деле. Так что большое спасибо белорусской стороне!

Очень понравился ваш аэропорт, все так по-домашнему, все так быстро, все так качественно. Поэтому будем стараться летать через ваш аэропорт.

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Теперь россиянам предстоит вернуться на родину. Белорусам же, приехавшим из стран с зарегистрированными случаями COVID-19, напомним, необходимо самоизолироваться на 14 дней. Такое решение накануне приняло правительство нашей страны.

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-16

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-18

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-20

«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск-22

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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