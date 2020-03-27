«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск
Новости Беларуси. 27 марта в Витебске приземлился самолет с туристами из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предпоследний рейс, который выполняет «Белавиа» из Хургады.
Ночью оставшиеся туристы прилетят в Минск. На борту приземлившегося Boeing – 178 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась. Большая часть пассажиров – граждане России.
Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов
Мы очень переживали. Два дня у меня было все на нервах. Я все переживала. Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, спасибо, что вы нас забрали. И вы нас встретили. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет – единственный самолет в Хургаде. Ой, спасибо большое. Лукашенко, спасибо!
Что забрали, спасибо! Теперь самое главное, как добраться до дома.
Теперь как до Питера доехать...
Мы понимали, что нас заберут и что все будет в порядке. Это очень важно на самом деле. Так что большое спасибо белорусской стороне!
Очень понравился ваш аэропорт, все так по-домашнему, все так быстро, все так качественно. Поэтому будем стараться летать через ваш аэропорт.
Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?
Теперь россиянам предстоит вернуться на родину. Белорусам же, приехавшим из стран с зарегистрированными случаями COVID-19, напомним, необходимо самоизолироваться на 14 дней. Такое решение накануне приняло правительство нашей страны.