Сезонный ли COVID-19, стоит ли закрывать границы и когда мы сможем вернуться к обычной жизни? Мнение Игоря Зеленкевича

Новости Беларуси. Может, COVID-19 и вовсе сезонный вирус? Когда планета вернется к привычной жизни? Что еще важно помнить сейчас каждому белорусу? Ответы в программе Новости «24 часа». Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы Об этом и не только поговорим с нашим гостем. У нас в студии Игорь Зеленкевич, министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 годах. Итак, рубрика «Мнение».

Эффективность белорусской системы здравоохранения Илона Волынец, СТВ:

С распространением коронавируса мы, белорусы, боремся несколько иным способом, чем те же европейские страны. У нас сейчас вспоминают систему Семашко. На ваш взгляд, насколько она эффективна? Игорь Зеленкевич, министр здравоохранения Беларуси в 1997-2001 гг.:

Например, первичная медико-санитарная помощь. Дальше у нас есть санэпидрежим территории – он поддерживается, он соблюдается. И вот эти сейчас проявления – это, конечно, все подготовлено этой системой. У нас четкая многоуровневая система оказания медицинской помощи, работает скорая помощь, санавиация, охрана материнства и детства. У нас впечатляющие результаты, касающиеся младенческой смертности, материнской смертности. Проблемы есть. Мы их видим, знаем, и, я уверен, будем решать. У нас сохранена система подготовки кадров всех звеньев, что очень важно в нынешней обстановке. Мнение мирового сообщества… В 1978 году была Алма-Атинская конференция, где было записано черным по белому, что это одна из лучших систем здравоохранения в мире.

Насколько эффективно закрывать границы сейчас Илона Волынец:

Тем не менее, наши соседи закрыли свои границы. Закрытие границ, на ваш взгляд, защищает? Игорь Зеленкевич:

Мое мнение – например, та же Российская Федерация могла бы по крайней мере предварительно посоветоваться. Есть же, с кем советоваться, есть руководство страны. Это раз. Второе. В нашем случае, когда все закрыли границы, я не думаю, что дополнительная мера, такая как закрытие границ, как-то серьезно повлияет на ситуацию.

Почему Италия и Испания стали очагами распространения коронавируса Илона Волынец:

Очагами инфекции в Европе стали Италия и Испания. Почему именно эти страны? Игорь Зеленкевич:

Конечно, мы смотрим, мы информированы и переживаем – это нормально. Но почему это стало возможным? Вот, например, Италия – кажется, передовая страна, правильно? Обладающая современными медицинскими технологиями, и так далее и тому подобное. Но нет ни одной инфекционной больницы. А что, куда-то исчезли вирусы, бактерии? Они никуда не исчезли, есть инфекционные заболевания. То есть в данном случае и в Италии, и в Испании это проигрыш всей государственной системы – я так это расцениваю. Китай быстро справился. А благодаря чему? Благодаря, я бы сказал, целенаправленным действиям всех уровней власти, всех специалистов, подключению добровольцев и так далее. То есть мы видим пример, как можно справляться. Мне кажется, мы должны соблюдать элементарные правила, которые кажутся чем-то, но ничего в них нет сверхъестественного. И в этой простоте их сила.

Можно ли говорить о том, что коронавирус – проблема сезонная Илона Волынец:

Некоторые предполагают, что коронавирус – это как такая сезонная простуда, как обычный вирус, который активен только в течение 13 недель, а дальше он пойдет на спад. Вы согласитесь с такой точкой зрения? Игорь Зеленкевич:

Конечно. Нас еще посетят какие-то, будем говорить так, пришельцы, вирусы. Вполне возможно. Поэтому, конечно, здесь есть цикличность процесса, спад. Пригреет солнышко, станет теплее – вирус не будет так живуч в окружающей среде, как это сегодня происходит.