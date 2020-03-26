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Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции

26 марта 2020 19:52
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Новости Беларуси. Меры для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции приняты в Беларуси постановлением правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции-1

Документ определяет правила для прибывающих в страну граждан и транзитных перевозчиков. Так, лица, которые въезжают в Беларусь из государств, где регистрируются случаи COVID-19, должны будут находиться в самоизоляции сроком на 14 дней. В течение этого времени им запрещается повторно пересекать границу Беларуси.

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Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции-4

Исключение – для дипломатов, участников официальных делегаций, водителей-международников, членов экипажей самолетов и поездов, а также иностранцев, которые едут транзитом через нашу страну. Водители, выполняющие перевозки грузов через Беларусь, могут проезжать только по автодорогам с утвержденными для остановок пунктами. Покинуть территорию страны необходимо в течение дня, следующего после въезда. Исключение составляют случаи, когда соблюсти этот срок невозможно.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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