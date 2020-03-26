Все приезжающие в Беларусь должны будут находиться в самоизоляции

Новости Беларуси. Меры для снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции приняты в Беларуси постановлением правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ определяет правила для прибывающих в страну граждан и транзитных перевозчиков. Так, лица, которые въезжают в Беларусь из государств, где регистрируются случаи COVID-19, должны будут находиться в самоизоляции сроком на 14 дней. В течение этого времени им запрещается повторно пересекать границу Беларуси. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы