Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Новости Беларуси. В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных с Беларусью странах временно ограничен въезд отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных с Беларусью странах временно ограничен въезд отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщили в Госпогранкомитете, под ограничения не подпадают сотрудники диппредставительств, водители-дальнобойщики, а также бригады поездов международного сообщения. При этом пункт пропуска в Национальном аэропорту «Минск» работает без ограничений.