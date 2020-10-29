Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

Новости Беларуси. В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных с Беларусью странах временно ограничен въезд отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.