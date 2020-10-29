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Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

29 октября 2020 17:08
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Новости Беларуси. В связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных с Беларусью странах временно ограничен въезд отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины-1

Как сообщили в Госпогранкомитете, под ограничения не подпадают сотрудники диппредставительств, водители-дальнобойщики, а также бригады поездов международного сообщения. При этом пункт пропуска в Национальном аэропорту «Минск» работает без ограничений.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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