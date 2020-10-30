Игорь Карпенко о БГУ: «Университет вырос в мощнейший комплекс с научно-исследовательским институтом»

Новости Беларуси. Лазерное шоу, студенческие форумы и новый учебно-исследовательский центр. В Минске дан старт праздничным мероприятиям к 100-летию БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 октября руководство университета, преподаватели и студенты запустили обратный отсчет до знаменательного дня. Символическая кнопка активировала таймер на сайте БГУ. Вековой юбилей флагман белорусского образования отметит ровно через год. На это время по всей стране запланировано множество праздничных мероприятий, форумов и концертов.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Уже в следующем году в это время будет праздноваться 100-летие БГУ. Действительно, создавался он в сложных достаточно условиях, тогда у истоков создания стояло всего лишь 49 преподавателей. За этот период университет вырос в мощнейший комплекс с научно-исследовательским институтом, технопарком, с различными подразделениями инновационными. Конечно, мы будем говорить о том, что мы будем проводить, как мы будем проводить. Мы сегодня скажем о том, как будет развиваться дальнейшая инфраструктура университета. Государство вкладывает огромные средства: за последние только пять лет мы вложили порядка 17 миллионов долларов в развитие инфраструктуры.

Андрей Король, ректор БГУ:

Мы уже, скажем так, перерезаем такую импровизированную красную ленточку на финишном пути к празднованию 100-летия. Это не просто какие-то, скажем, локальные разовые мероприятия, которые можно реализовать в течение дня или месяца. Когда каждый может себя проявить – кто-то в науке, кто-то в образовательном процессе, кто-то в спорте, но при всем при том университет процветает – вот это, наверное, и есть модель мощного университета 21 века, когда мы сможем соединить, фактически, разное в одном.