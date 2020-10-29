«Пугает очень высокий рост заболеваемости». Врач обратилась к белорусам

Ранее Минздрав заявлял о готовности к любому варианту развития событий. В стране сформирован запас средств индивидуальный защиты, медпрепаратов, подготовлен коечный фонд. Немаловажно, что есть и опыт борьбы, и методы лечения. Увеличили количество компьютерных томографов и аппаратов ИВЛ. Но сейчас многое зависит и от нас самих.

Татьяна Ковалева, главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы:

В Витебске, как и во всей республике, отмечается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы вступили во вторую волну заболевания этой грозной инфекцией. Мы знали о ней, ждали – и система здравоохранения к этому готова. Несколько настораживает, ну и, можно сказать, даже пугает очень высокий рост заболеваемости, который мы наблюдаем в последнее время. Достаточное количество тяжелых пациентов, практически все койки в отделении реанимации у нас заняты, в нашем стационаре. Как только место освобождается, поступает следующий пациент. Это говорит о том, что хватает пациентов разных, в том числе тяжелых.

Хочется обратиться к нашим гражданам, которых очень расслабило лето этого года, и сказать о том, что надо вспомнить меры, которые предпринимались весной. Это обязательное ношение масок, особенно в местах общественного пользования (магазины, общественный транспорт), это социальное дистанцирование: пожалуйста, соблюдайте дистанцию от человека к человеку метр-полтора при возможности, так как это резко уменьшает риски заболевания, не забывайте мыть и обрабатывать руки, это тоже очень важный аспект.

Медицина готова лечить, но вы понимайте, что при лавинообразном росте будет увеличиваться прогрессивно количество тяжелых пациентов, будет увеличиваться количество летальных исходов. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, о себе, о своих близких, чтобы уменьшить заболеваемость и уменьшить риски неблагоприятных исходов при коронавирусной инфекции.

Читайте также:

«У нас было время подготовиться». Как белорусские медики оценивают готовность ко второй волне коронавируса

Беларусь временно ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины

«Самое тяжёлое – когда ребёнка показали издалека и всё». Мамы – о том, как рожали, когда болели коронавирусом