Минздрав о заражённых коронавирусом в Беларуси: «Всего у нас 17 завозных случаев»

Новости Беларуси. В Беларуси из всех выявленных случаев заражения коронавирусом 17 – завозные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в Минздраве.

Один из заболевших – иностранец, остальные – белорусы. Последние четыре случая связаны с Испанией, Францией, Германией и Санкт-Петербургом. Сегодня клинические признаки опасной инфекции имеют 9 пациентов. У восьмерых из них – легкая степень. Один забелевший в состоянии средней тяжести. Врачи отмечают его положительную динамику. Также на контроле у медиков находятся 37 пациентов с положительными результатами тестов, но без клинических проявлений болезни.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

В настоящий момент под наблюдением у нас находятся более 1900 лиц, которые относятся к контактам первого и второго уровней. Завершено двухнедельное карантинное медицинское наблюдение более чем за 2700 лицами, которые у нас прибыли из неблагополучных районов.

Последние наши четыре случая, когда было выявлено РНК вируса, это также завозные случаи. Всего у нас 17 завозных случаев. Остальные случаи были выявлены у контактных лиц первого уровня в ходе нашей работы по их изоляции и наблюдению.

Мы не выписываем пациентов даже с первым отрицательным результатом. Мы в обязательном порядке перепроверяем тест для того, чтобы быть четко убежденными, что человек не представляет никакой эпидемиологической опасности окружающим.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Кроме того, уже выписано 5 пациентов. У троих проводятся повторные лабораторные обследования. В ближайшее время их тоже выпишут.