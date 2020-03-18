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Не можете выехать из другой страны из-за карантина? Что делать

18 марта 2020 10:28
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Что делать людям, если страна запретила въезд и выезд, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Мы даже не можем сказать, что произойдёт буквально через час». Где следить за ситуацией с коронавирусом в странах

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Самое главное – не паниковать и понимать, что это в интересах самой турфирмы, чтобы с минимальными для вас потерями вывезти вас из этой страны. Минспорт находится в тесном взаимодействии с нашим министерством иностранных дел, с нашими посольствами в различных странах для того, чтобы решать случаи с тем или иным гражданином.

# Коронавирус # общество # Виталий Грицевич # Фотофакт # Туризм

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