Коронавирус: можно ли вернуть деньги, если уже купил тур за границу

Как снизилась туристическая активность белорусов, которые привыкли отдыхать за рубежом и насколько реально вернуть деньги, потраченные на туры и билеты, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Уже сейчас мы видим и даже по звонкам непосредственно в департамент по туризму о том, что люди опасаются той или иной ситуации, даже на массовых направлениях, где наши привыкли отдыхать. С целью того, чтобы обезопасить себя, отказываются от туров. Да, ситуация непростая, но здесь нужно понимать, что и турагенты, и туроператоры следят за обстановкой и делают все возможное для того, чтобы вывезти людей, которые уже находятся в отпуске и тем, которые отказываются от своих туров. Но люди должны понимать, что очень многое зависит от принимающей стороны и здесь для того, чтобы забрать обратно деньги с учетом этой непростой ситуации, требуется определенное время.

Пандемия охватила весь мир – это практически все страны закрыты. Но есть страны, которые открываются? Что делать в этой ситуации?

«Мы даже не можем сказать, что произойдёт буквально через час». Где следить за ситуацией с коронавирусом в странах

Виталий Грицевич:

Здесь нужно разграничивать два понятия. Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что коронавирус стал пандемией, но в то же время здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. Если, действительно, страна закрыла для въезда либо для выезда, это одно, но если обстановка в стране спокойная либо уже спокойная, то там если гражданин не хочет туда ехать, речь идет о стандартной ситуации: он может отказаться от тура, но за вычетом фактически понесенных расходов, которые ему посчитает турфирма. В данной ситуации это выбор каждого: ехать либо не ехать. Нужно быть, на мой взгляд, более сознательным и понимать, что здесь не только риск одного человека, он, возможно, рискует еще по приезду в Беларусь и здоровьем своих близких и друзей, здесь нужно быть максимально осмотрительным.