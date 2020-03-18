«Может быть, эта ситуация даст толчок открыть свою страну». Где отдохнуть в Беларуси

Если все белорусы решат провести свой отпуск в Беларуси в ближайшее время или летом, если будут закрыты другие страны, смогут ли наши туроператоры обеспечить для всех достойный отдых и какие есть интересные туры в Беларуси, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Может быть, эта ситуация даст толчок к тому, к чему мы призываем наших граждан давным-давно: все-таки, попробовать открыть свою страну прежде всего, и увидеть то, чем вы восхищаетесь и смотрите за границей, в принципе, большинство из этого есть и у нас. Если мы говорим о впечатлениях. Естественно, у нас нет моря и сильного солнца, но все остальное у нас есть. Мне кажется, что наша инфраструктура выдержит наплыв желающих. В прошлом году за границу у нас выехало порядка миллионы человек, чуть более 100 миллионов отдохнули в республике. Я думаю, что наша инфраструктура в состоянии выдержать двойной поток желающих отдохнуть в Беларуси. Возможно, тот же отдых вдали от всех, от большого скопления людей может стать таким трендом этого сезона. И допустим, отдохнуть в санатории, насладиться природой или уехать на агроусадьбу, и отдохнуть от городского шума может стать своеобразным трендом.