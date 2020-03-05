Минздрав: Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку

Новости Беларуси. Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестерых человек, у которых ранее был выявлен COVID-19, могут выписать из клиник уже на следующей неделе.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

91 человек, которые достаточно близко контактировали с теми людьми, у которых было выявлено РНК коронавируса, за ними продолжается наблюдение. И плюс мы госпитализировали достаточно активно тех пациентов, учащихся, преподавателей БНТУ, у которых были признаки вирусной инфекции. На сегодняшний момент ни у кого из них наличие РНК коронавируса не подтвердилось. И первые 7 студентов и один преподаватель выписаны из больницы и отпущены домой, потому что признаки респираторной вирусной инфекции у них исчезли.

Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса