Минздрав: Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку

Новости Беларуси. Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестерых человек, у которых ранее был выявлен COVID-19, могут выписать из клиник уже на следующей неделе.
Новости Беларуси. Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестерых человек, у которых ранее был выявлен COVID-19, могут выписать из клиник уже на следующей неделе.
В течение ближайших дней будут получены контрольные лабораторные тесты. Если они покажут отрицательный результат на наличие вируса, пациентов отпустят домой.
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В целом, под контролем белорусских медиков остаются 1322 человека, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Ещё 1135 успешно прошли обследования и были сняты с наблюдения.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
91 человек, которые достаточно близко контактировали с теми людьми, у которых было выявлено РНК коронавируса, за ними продолжается наблюдение. И плюс мы госпитализировали достаточно активно тех пациентов, учащихся, преподавателей БНТУ, у которых были признаки вирусной инфекции. На сегодняшний момент ни у кого из них наличие РНК коронавируса не подтвердилось. И первые 7 студентов и один преподаватель выписаны из больницы и отпущены домой, потому что признаки респираторной вирусной инфекции у них исчезли.
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К привычным учебным будням в БНТУ вернутся уже на следующей неделе. Тем самым завершится индивидуальная дистанционная программа у студентов.