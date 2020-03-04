Главный санитарный врач рассказала, сколько человек находится на контроле по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси из-за коронавируса под наблюдением 14,5 тысяч человек. Такую цифру 4 марта озвучил Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси из-за коронавируса под наблюдением 14,5 тысяч человек. Такую цифру 4 марта озвучил Минздрав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это те люди, которые находились в окружении заболевших или недавно вернулись из стран, где зафиксирована вспышка опасной инфекции.
5 марта в Беларуси подтверждено 6 случаев коронавируса: четыре – в Минске, два – в Витебской области.
Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса
Заболевшие чувствуют себя нормально. Температуры нет, проводится наблюдение. Полученные результаты проверены в нескольких лабораториях. Наши медики также отправят анализы в одну из лабораторий ВОЗ. Это стандартная процедура, подчеркивают специалисты.
Наталья Жукова, главный санитарный врач Беларуси:
Что касается работы, которую проводит Минздрав, я хочу отметить, что мы взяли под медицинское наблюдение и лабораторное обследование порядка 14,5 тысяч тех, кто, либо находился в окружении, либо пересекал границу и был в неблагополучных странах, либо прибыл из неблагополучных стран. Это в целом, суммарно за весь период.
Вы все знаете, что у нас сегодня функционируют два контакт-центра – для тех, кто прибывает из неблагополучных стран. Они проходят обследование и находятся там 14 дней. Около 300 человек оттуда уже выбыло, какое-то количество человек находилось под медицинским наблюдение на дому, так называемая самоизоляция, ограничение контактов, часть еще находится под наблюдением.