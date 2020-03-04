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Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса

04 марта 2020 15:56
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Новости Беларуси. Применять избыточные ограничительные меры из-за обнаружения коронавируса в Беларуси сейчас нет необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса-1

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Из возможного крупные выставочные мероприятия будут переносить на другое время. Соответствующую работу проводит и МИД.   

Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса-4

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:  
Несколько дней назад в Министерстве иностранных дел была создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса для решения оперативных вопросов, которые могут возникать, принятия неотложных мер. Мне поручено руководить этой группой.  

Если будут какие-то ситуации, в которых будет необходимость взаимодействия Министерства иностранных дел с посольствами, с представительствами международных организаций, члены этой группы будут обладать всей необходимой информацией, полномочиями для того, чтобы такое взаимодействие организовать.  

# Коронавирус # общество # Андрей Дапкюнас # Фотофакт

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