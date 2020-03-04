Андрей Дапкюнас: в МИД создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса

Новости Беларуси. Применять избыточные ограничительные меры из-за обнаружения коронавируса в Беларуси сейчас нет необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из возможного – крупные выставочные мероприятия будут переносить на другое время. Соответствующую работу проводит и МИД.

Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Несколько дней назад в Министерстве иностранных дел была создана рабочая группа по предотвращению распространения коронавируса для решения оперативных вопросов, которые могут возникать, принятия неотложных мер. Мне поручено руководить этой группой.

Если будут какие-то ситуации, в которых будет необходимость взаимодействия Министерства иностранных дел с посольствами, с представительствами международных организаций, члены этой группы будут обладать всей необходимой информацией, полномочиями для того, чтобы такое взаимодействие организовать.