Роман Мотульский: «Для меня, конечно, отец был идеалом»

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:

Да, правда. Я тоже хотел быть лётчиком, тоже хотел быть космонавтом, тоже хотел быть подводником – как раз исходя из тех книжек, что я читал. И после каждой книжки хотелось кем-то быть.

Но я думаю, для каждого мальчика самый главный образ для подражания, когда он начинает расти – это его родной отец. На определённом этапе развития, становления личности. Потом мы вырастаем, нам кажется, что отец не такой уж и умный. Но потом, когда мы дальше чуть-чуть перерастаем, всё-таки, понимаем, что отец был самым главным, самым грамотным, самым правильным человеком.

Да, и для меня, конечно, отец был идеалом. И вот как раз в тот период – он был и жнец, и жрец, и на дуде игрец – в том числе и заведовал библиотекой. И, как я говорю, я вырос между книжных стеллажей, я вырос в закулисье самодеятельного театра, и поэтому другим я себя не видел.