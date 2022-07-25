Минтруда: средний размер пенсии в августе составит 638 рублей

Новости Беларуси. В Беларуси с августа трудовые пенсии увеличатся на 10 %. Это предусмотрено указом, который подписал 25 июля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Размер повышения в рублях у каждого будет свой в зависимости от стажа, размера заработка и получаемых доплат. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе составит 638 рублей с учетом доплат. Хочу отметить, что пенсии в повышенных размерах наши пенсионеры уже получат с августа.