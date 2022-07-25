Минтруда: средний размер пенсии в августе составит 638 рублей

Новости Беларуси. В Беларуси с августа трудовые пенсии увеличатся на 10 %. Это предусмотрено указом, который подписал 25 июля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси с августа трудовые пенсии увеличатся на 10 %. Это предусмотрено указом, который подписал 25 июля Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Размер повышения в рублях у каждого будет свой в зависимости от стажа, размера заработка и получаемых доплат. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в августе составит 638 рублей с учетом доплат. Хочу отметить, что пенсии в повышенных размерах наши пенсионеры уже получат с августа.
Пособия на детей до трех лет увеличат в Беларуси с 1 августа.