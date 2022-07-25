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Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10% с 1 августа

25 июля 2022 11:21
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Новости Беларуси. В Беларуси с августа трудовые пенсии увеличатся на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10% с 1 августа-1

Это предусмотрено Указом, который подписал 25 июля Александр Лукашенко. Это уже второе повышение пенсий в 2022 году. Предыдущее было в марте. Известно, что в нашей стране 2 миллиона 300 тысяч пенсионеров. В августе на их обеспечение будет направлено 1 миллиард 400 миллионов рублей, из которых 122 миллиона – дополнительные расходы в связи с повышением согласно Указу.  

# Пенсии # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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