Трудовые пенсии в Беларуси увеличатся на 10% с 1 августа

Это предусмотрено Указом, который подписал 25 июля Александр Лукашенко. Это уже второе повышение пенсий в 2022 году. Предыдущее было в марте. Известно, что в нашей стране 2 миллиона 300 тысяч пенсионеров. В августе на их обеспечение будет направлено 1 миллиард 400 миллионов рублей, из которых 122 миллиона – дополнительные расходы в связи с повышением согласно Указу.