«Я в МЧС хотел очень давно». Выпускники Университета гражданской защиты и принесли присягу на верность
Новости Беларуси. Выпускники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День пожарной службы 60 новобранцев подтвердили свою готовность защищать соотечественников от проявления любых стихий.
Торжественную клятву спасатели произнесли в присутствии товарищей, руководства Министерства и, конечно же, родителей. Также в праздничной обстановке вручили награды отличившимся сотрудникам ведомства.
Татьяна Корожан:
В нашей семье это уже династия: дочь – капитан внутренней службы, зять – работает в Университете гражданской обороны, вот и сын решил пополнить их ряды и стать спасателем.
Захар Корожан, старший мастер связи Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:
Я в МЧС хотел очень давно. Так получилось, что вот уже работаю в Республиканском отряде специального назначения четыре месяца. Очень сильно нравится, приняли очень тепло.
Сразу после присяги молодое пополнение приступит к выполнению обязанностей. Теперь в их руках безопасность каждого белоруса.
Вольфович: «Спасатели не только готовы спасать людей, они сегодня готовы выполнить все задачи по защите национальных интересов». Читайте здесь.