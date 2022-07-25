«Я в МЧС хотел очень давно». Выпускники Университета гражданской защиты и принесли присягу на верность

Новости Беларуси. Выпускники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День пожарной службы 60 новобранцев подтвердили свою готовность защищать соотечественников от проявления любых стихий.

Торжественную клятву спасатели произнесли в присутствии товарищей, руководства Министерства и, конечно же, родителей. Также в праздничной обстановке вручили награды отличившимся сотрудникам ведомства.