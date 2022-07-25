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«Я в МЧС хотел очень давно». Выпускники Университета гражданской защиты и принесли присягу на верность

25 июля 2022 13:34
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Новости Беларуси. Выпускники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День пожарной службы 60 новобранцев подтвердили свою готовность защищать соотечественников от проявления любых стихий.  

Торжественную клятву спасатели произнесли в присутствии товарищей, руководства Министерства и, конечно же, родителей. Также в праздничной обстановке вручили награды отличившимся сотрудникам ведомства.  

«Я в МЧС хотел очень давно». Выпускники Университета гражданской защиты и принесли присягу на верность-1

Татьяна Корожан:  
В нашей семье это уже династия: дочь – капитан внутренней службы, зять – работает в Университете гражданской обороны, вот и сын решил пополнить их ряды и стать спасателем.  

«Я в МЧС хотел очень давно». Выпускники Университета гражданской защиты и принесли присягу на верность-4

Захар Корожан, старший мастер связи Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:  
Я в МЧС хотел очень давно. Так получилось, что вот уже работаю в Республиканском отряде специального назначения четыре месяца. Очень сильно нравится, приняли очень тепло.  

«Я в МЧС хотел очень давно». Выпускники Университета гражданской защиты и принесли присягу на верность-7

Сразу после присяги молодое пополнение приступит к выполнению обязанностей. Теперь в их руках безопасность каждого белоруса.  

Вольфович: «Спасатели не только готовы спасать людей, они сегодня готовы выполнить все задачи по защите национальных интересов». Читайте здесь.  

# МЧС Беларуси # общество # Татьяна Корожан # Захар Корожан # Фотофакт

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