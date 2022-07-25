Пособия на детей до трёх лет увеличат в Беларуси с 1 августа

Новости Беларуси. Август принесет пополнение в бюджете семей, воспитывающих детей до трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве труда и социальной защиты 25 июля сообщили об увеличении пособий со следующего месяца.

Их размер пересматривается два раза в год: зимой и летом. Очередное повышение в масштабах страны потребует дополнительно 100 миллионов рублей. Известно, что государство выплачивает пособия на 238 тысяч 600 детей.