Прямой эфир

Пособия на детей до трёх лет увеличат в Беларуси с 1 августа

25 июля 2022 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Август принесет пополнение в бюджете семей, воспитывающих детей до трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве труда и социальной защиты 25 июля сообщили об увеличении пособий со следующего месяца.  

Пособия на детей до трёх лет увеличат в Беларуси с 1 августа-1

Их размер пересматривается два раза в год: зимой и летом. Очередное повышение в масштабах страны потребует дополнительно 100 миллионов рублей. Известно, что государство выплачивает пособия на 238 тысяч 600 детей.  

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По этой дороге часто ездят иностранцы, а в лобовое может прилететь камень. Как предлагают её отремонтировать?
25 июля 2022 09:48

По этой дороге часто ездят иностранцы, а в лобовое может прилететь камень. Как предлагают её отремонтировать?

Любимое детское блюдо. Готовим пасту с сыром по секретной рецептуре
25 июля 2022 09:02

Любимое детское блюдо. Готовим пасту с сыром по секретной рецептуре

Какие ягоды самые полезные, а какие нужно есть с осторожностью? Разбираемся с экспертами
25 июля 2022 08:28

Какие ягоды самые полезные, а какие нужно есть с осторожностью? Разбираемся с экспертами