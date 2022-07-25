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70 золотых медалистов. Какие абитуриенты пришли в Академию управления?

25 июля 2022 12:54
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Новости Беларуси. Бессоные ночи, переживания, экзамены – позади. В белорусских вузах совсем скоро начнут зачислять абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди новые знакомства и новые знания, которые помогут получить профессию.  

70 золотых медалистов. Какие абитуриенты пришли в Академию управления?-1

За мечту тяжелая борьба. Совсем скоро будут известны имена счастливчиков, которые попали на бюджет. В Академию управления при Президенте в 2022 году больше 300 претендентов всего на 100 мест. Уровень поступающих с каждым годом растет. Среди абитуриентов много золотых медалистов, увеличивается и проходной балл.  

70 золотых медалистов. Какие абитуриенты пришли в Академию управления?-4

Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Беларуси:  
К нам пришли 70 золотых медалистов, к нам пришли в основном ребята, которые проживают в городе, к нам пришли регионы, что нас очень радует. Могилевская область, Брестская область, Гродненская область. У нас очень много подали документы ребят, которые имеют похвальные листы, которые участвовали в олимпиадах. Победители третьего этапа республиканских олимпиад. Впервые в этом году мы набирали наших абитуриентов по целевому направлению. Наши партнеры – Шумилинский районный исполнительный комитет, Минск, Молодечненский райисполком. Все места целевые у нас закрыты с конкурсом.  

70 золотых медалистов. Какие абитуриенты пришли в Академию управления?-7

В этом году в Беларуси еще больше вырос интерес к специальностям, связанным с IT. Среди самых востребованных педагогические, технические и медицинский факультеты.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Валентина Швайко # Фотофакт

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