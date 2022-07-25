70 золотых медалистов. Какие абитуриенты пришли в Академию управления?

За мечту тяжелая борьба. Совсем скоро будут известны имена счастливчиков, которые попали на бюджет. В Академию управления при Президенте в 2022 году больше 300 претендентов всего на 100 мест. Уровень поступающих с каждым годом растет. Среди абитуриентов много золотых медалистов, увеличивается и проходной балл.

Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Беларуси:

К нам пришли 70 золотых медалистов, к нам пришли в основном ребята, которые проживают в городе, к нам пришли регионы, что нас очень радует. Могилевская область, Брестская область, Гродненская область. У нас очень много подали документы ребят, которые имеют похвальные листы, которые участвовали в олимпиадах. Победители третьего этапа республиканских олимпиад. Впервые в этом году мы набирали наших абитуриентов по целевому направлению. Наши партнеры – Шумилинский районный исполнительный комитет, Минск, Молодечненский райисполком. Все места целевые у нас закрыты с конкурсом.