Вольфович: «Спасатели не только готовы спасать людей, они сегодня готовы выполнить все задачи по защите национальных интересов»

Новости Беларуси. Выпускники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День пожарной службы 60 новобранцев подтвердили свою готовность защищать соотечественников от проявления любых стихий.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодняшние спасатели не только готовы спасать людей, они сегодня готовы выполнить все задачи по защите национальных интересов нашей страны, потому что военно-политическая обстановка очень сложная. И спасатели – офицеры, пожарные – это тот отряд, тот резерв Главнокомандующего, народа белорусского, который при необходимости осуществит защиту наших национальных интересов, нашей суверенной Республики Беларусь. И это они доказывают.