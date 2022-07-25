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Вольфович: «Спасатели не только готовы спасать людей, они сегодня готовы выполнить все задачи по защите национальных интересов»

25 июля 2022 13:31
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Новости Беларуси. Выпускники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу на верность Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День пожарной службы 60 новобранцев подтвердили свою готовность защищать соотечественников от проявления любых стихий.  

Вольфович: «Спасатели не только готовы спасать людей, они сегодня готовы выполнить все задачи по защите национальных интересов»-1

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Сегодняшние спасатели не только готовы спасать людей, они сегодня готовы выполнить все задачи по защите национальных интересов нашей страны, потому что военно-политическая обстановка очень сложная. И спасатели – офицеры, пожарные – это тот отряд, тот резерв Главнокомандующего, народа белорусского, который при необходимости осуществит защиту наших национальных интересов, нашей суверенной Республики Беларусь. И это они доказывают.  

Вольфович: «Спасатели не только готовы спасать людей, они сегодня готовы выполнить все задачи по защите национальных интересов»-4

«Я в МЧС хотел очень давно». Выпускники университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу на верность.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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