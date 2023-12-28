Минский облисполком подвёл итоги работы за год

Прирост валового регионального продукта в Минской области в 2023-м составил почти 10 %. Предварительные итоги года подвели в Миноблисполкоме. Цифры показывают, что экономика региона сработала хорошо и темпы сбавлять нельзя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В первую очередь на ВРП повлияла работа крупных производств. К слову, на следующий год наметили рост показателя почти на 3,5 %. Что касается инвестиций, объемы вложений увеличились на восемь пунктов. В планах на 2024-й прибавить еще четыре. В целом намерены расширять производственный потенциал, продолжится реализация программы «Один район – один проект». Из областного бюджета профинансируют строительство 40 новых молочно-товарных комплексов. Что касается зарплат, их рост обеспечат за счет развития промышленности и АПК.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Неплохо сработали республиканские организации – более 130 % рост. Рост наблюдается у частных организаций, коммунальных. Немного недотянула деревообработка (по понятным причинам) с учетом санкционного давления. В следующем году, по прогнозам, мы прирастем в торговле на 4,7 %, запланировано открытие более 100 торговых объектов, объектов сферы услуг.