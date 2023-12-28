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Минский облисполком подвёл итоги работы за год

28 декабря 2023 17:15
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Прирост валового регионального продукта в Минской области в 2023-м составил почти 10 %. Предварительные итоги года подвели в Миноблисполкоме. Цифры показывают, что экономика региона сработала хорошо и темпы сбавлять нельзя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минский облисполком подвёл итоги работы за год-1

В первую очередь на ВРП повлияла работа крупных производств. К слову, на следующий год наметили рост показателя почти на 3,5 %. Что касается инвестиций, объемы вложений увеличились на восемь пунктов. В планах на 2024-й прибавить еще четыре. В целом намерены расширять производственный потенциал, продолжится реализация программы «Один район – один проект». Из областного бюджета профинансируют строительство 40 новых молочно-товарных комплексов. Что касается зарплат, их рост обеспечат за счет развития промышленности и АПК.

Минский облисполком подвёл итоги работы за год-4

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Неплохо сработали республиканские организации – более 130 % рост. Рост наблюдается у частных организаций, коммунальных. Немного недотянула деревообработка (по понятным причинам) с учетом санкционного давления. В следующем году, по прогнозам, мы прирастем в торговле на 4,7 %, запланировано открытие более 100 торговых объектов, объектов сферы услуг.

Минский облисполком подвёл итоги работы за год-7

Если говорить о строительстве, в нынешнем году план выполнили – возвели более миллиона квадратов. Примерно такой же объем запланировали на следующий год. Активнее намерены работать и с кадрами. Ведь это главный ресурс для развития. К слову, по итогам года губернатор Александр Турчин вручил награды. Это медаль «За безупречную службу» III степени. Почетное звание теперь еще у семи государственных служащих.

# Государственная политика # общество # Александр Турчин # Денис Курленко # Новости Минска и Минской области

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