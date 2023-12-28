В Национальной библиотеке открылась выставка к 105-летию со дня образования БССР

Фундамент современной белорусской государственности. 1 января 2024 года исполняется 105 лет со дня образования БССР. Сегодня, 28 декабря, в Национальной библиотеке состоялось торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки, приуроченной к этой дате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлено более 100 изданий, рассказывающих об исторических процессах, которые происходили в период существования БССР: от Брестского мирного договора до участия в работе ООН. Колорит эпохи передают изобразительные документы – открытки и фотографии. Кроме того, экспозиция демонстрирует мастерство академической школы белорусской плакатной графики. Решительные и смелые лозунги находят образную поддержку в каждом из них. Особый интерес представляют книги о послевоенных достижениях в различных сферах жизни БССР – наука, образование, экономика, промышленность, техника и сельское хозяйство.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Такое сочетание экспонатов, визуального воздействия максимально эффективно, действительно, мы видим, влияет на наших посетителей, которые смотрят, выходят отсюда с пониманием значимости тех событий, которым посвящены наши выставки. Нужно помнить и гордиться этим опытом строительства республики в тот период. И не только в тот период. Вот этот важный импульс, который наша государственность получила в первые свои годы, продолжился и в ходе партизанской борьбы, движения сопротивления, в годы Великой Отечественной войны, почему мы 3 июля празднуем как День Независимости. Затем послевоенное строительство – это вообще расцвет белорусской культуры, экономики, спорта.