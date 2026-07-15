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Как Витебск преобразился к «Славянскому базару»? Показываем топовые локации

15 июля 2026 10:15
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К юбилейному XXXV фестивалю «Славянский базар» в Витебске город преобразился до неузнаваемости, встретив гостей не только концертами, но и новым световым нарядом, арт-объектами и даже тематическими светофорами. 

Как Витебск преобразился к «Славянскому базару»? Показываем топовые локации-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
Главной инстаграмной локацией стала пешеходная улица Суворова и огромное звездное небо, которое размером 72 метра. Для того, чтобы все мерцало, было использовано 170 нитей и более миллиона светодиодных пикселей. 

Подробности в видео

# Славянский базар в Витебске

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