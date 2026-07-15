Как Витебск преобразился к «Славянскому базару»? Показываем топовые локации

К юбилейному XXXV фестивалю «Славянский базар» в Витебске город преобразился до неузнаваемости, встретив гостей не только концертами, но и новым световым нарядом, арт-объектами и даже тематическими светофорами.
К юбилейному XXXV фестивалю «Славянский базар» в Витебске город преобразился до неузнаваемости, встретив гостей не только концертами, но и новым световым нарядом, арт-объектами и даже тематическими светофорами.
Анна Меркушевич, корреспондент:
Главной инстаграмной локацией стала пешеходная улица Суворова и огромное звездное небо, которое размером 72 метра. Для того, чтобы все мерцало, было использовано 170 нитей и более миллиона светодиодных пикселей.
Подробности в видео.