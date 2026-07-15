Как Витебск преобразился к «Славянскому базару»? Показываем топовые локации

Самая длинная ковровая дорожка в Беларуси – какие сюрпризы ждут гостей 35-го «Славянского базара»?

Если говорить о творческих рекордах, мы понимаем, что этот фестиваль будет рекордным по количеству аккредитованных. У нас будет рекордное количество стран. Впервые на фестиваль приедут представители более 50 стран мира.