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В «Великом камне» открыли новый медицинский центр

28 декабря 2023 17:05
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В «Великом камне» 28 декабря открыли новый медицинский центр для экспертиз и испытаний в здравоохранении. Создание многофункциональной площадки «Эксперт+» – поручение главы нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Великом камне» открыли новый медицинский центр-1

Центр предлагает широкий спектр медуслуг: от консультаций специалистов до полноценной диагностики. Оснащенность передовым оборудованием позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение. Кроме того, в центре будут проводить экспертизу медизделий и работы по контролю качества лекарств.

В «Великом камне» открыли новый медицинский центр-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Белорусско-китайское взаимодействие в области фармацевтики, изделий медназначения и медицинского оборудования (прежде всего оказания медицинской помощи), в том числе традиционной китайской медицины, было определено лидерами наших стран, Александром Григорьевичем Лукашенко и Председателем Си Цзиньпином как одно из приоритетных. И локация «Великого камня» была определена как один из элементов развития кластерного взаимодействия. Поэтому по итогу строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию сегодняшнего медицинского центра является квинтэссенцией выполнения этих поручений.

В «Великом камне» открыли новый медицинский центр-7

Одна из главных особенностей центра – использование методик традиционной и инновационной китайской медицины. Специалисты учреждения, профессионалы с многолетним опытом, будут применять препараты на основе минералов и трав.

# Беларусь-Китай # общество # Дмитрий Пиневич

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