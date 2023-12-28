Чужих детей не бывает. Ребята из Донбасса и Палестины побывали на празднике во Дворце Республики
Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял мир в своих странах. Такие важные слова сегодня, 28 декабря, прозвучали со сцены Дворца Республики, где по традиции прошел предновогодний праздник, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
В зале среди 3 тысяч присутствующих – ребята из Донбасса и Палестины. Те, кому пришлось столкнуться с недетскими испытаниями. Рядом с ними юные белорусы, которые своим трудом удостоились званий лучших: победители олимпиад, активисты из разных регионов страны. Александр Лукашенко в равной степени напутствовал их, расставив акценты по-отечески, и по-президентски. Отдельные слова благодарности за каждодневный труд – учителям и воспитателям.
Настоящая сказка и полное ощущение приближения главного зимнего праздника. Вот уже сколько лет Дворец Республики традиционно в преддверии Нового года перевоплощается из культурно-делового центра в место, где слышен звонкий детский смех, где водят веселые хороводы, где детскому счастью нет предела.
Главная елка страны – один из ярких праздников в череде мероприятий благотворительного марафона «Наши дети». Попасть сюда мечтает не то что каждый ребенок, но и даже взрослый. Сегодня, 28 декабря, гостями Дворца Республики стали около 2 400 ребят. Они из разных регионов не только страны, даже мира.
Елене Шаат вместе с детьми, конечно, сложно смотреть на праздник счастливыми глазами. Чуть больше месяца назад им пришлось бежать от войны в секторе Газа в родную для Елены Беларусь. Но в «Рафахе» остался ее муж. Потому новогоднее желание у семьи только одно...
Елена Шаат:
Чтобы мужа вывезли из сектора Газа, все. У меня нет больше желаний, если честно. Мы уже полтора месяца здесь без мужа. Вы знаете, как с детками тяжело? С пятью детьми мы приехали. Мы потихонечку обустраиваемся, привыкаем. Конечно, нам без папы очень тяжело. Я хотела бы, чтобы нам помогли вывезти его из сектора Газа хоть каким-то путем.
Многим из тех, кто сегодня приехал на новогоднюю сказку во Дворец, к большому сожалению, пришлось рано повзрослеть. Кто-то по разным причинам остался без мамы или папы, кто-то растет в детском доме, кто-то уже знает об ужасах войны не из учебников по истории. Таким ребятам – особая поддержка и забота. Об этом не единожды говорил Александр Лукашенко. Он и сегодня это подчеркнул во время своего выступления.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я много раз говорил и повторю, что в Беларуси нет чужих детей. Они все наши, они родные. Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял мир в своих странах. Мы оказывали и будем оказывать таким детям помощь. Детям, у которых война пытается украсть это детство. Сегодня во Дворце Республики собрались наши дети – белорусские, российские, украинские, палестинские, латвийские и многие другие. Всех вас от имени нас, взрослых, и от имени всех детей нашей страны я хочу поздравить с наступающим Новым годом. Будьте всегда здоровы и счастливы, больше улыбайтесь, верьте в силу добра! Подробнее здесь.
Верить в силу добра и чудеса, особенно в канун Нового года, хочется всем. Тем более детям. А мы, взрослые, для них – настоящие волшебники, которым под силу исполнить почти все заветные мечты. Под впечатлением волшебной атмосферы с охотой ребята сегодня делились своими сокровенными желаниями.
Полина Орехова:
Я больше жду, чтобы все родные приехали, чтобы все вместе за столом, за тазиком оливье. Чтобы все мы общались, легли спасть, а утром: подарки, круто!
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Ты что попросила себе на Новый год у Деда Мороза?
Элина Королевич:
Я у Деда Мороза попросила подарок, но это секрет.
– Давай ты мне на ухо скажешь?
– Ого! А для чего он тебе?
– Мне нравится смотреть за птицами.
Арсений Дацик:
У Деда Мороза я за этот год и так немало что попросил. Хорошее настроение себе попросил на этот год. И все.
Так приятно слышать из детских уст не только о материальных подарках. А желания взрослых, наверное, настолько просты и очевидны – видеть улыбки своих детей и знать, что они в полном порядке.
И пусть новогодние праздники быстро проходят, подарки еще быстрее распаковываются (кстати, без них сегодня не ушел ни один ребенок), но вот яркие впечатления от увиденной сказки останутся на долгое время. Ведь чудес много не бывает!