Чужих детей не бывает. Ребята из Донбасса и Палестины побывали на празднике во Дворце Республики

Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял мир в своих странах. Такие важные слова сегодня, 28 декабря, прозвучали со сцены Дворца Республики, где по традиции прошел предновогодний праздник, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. В зале среди 3 тысяч присутствующих – ребята из Донбасса и Палестины. Те, кому пришлось столкнуться с недетскими испытаниями. Рядом с ними юные белорусы, которые своим трудом удостоились званий лучших: победители олимпиад, активисты из разных регионов страны. Александр Лукашенко в равной степени напутствовал их, расставив акценты по-отечески, и по-президентски. Отдельные слова благодарности за каждодневный труд – учителям и воспитателям.

Настоящая сказка и полное ощущение приближения главного зимнего праздника. Вот уже сколько лет Дворец Республики традиционно в преддверии Нового года перевоплощается из культурно-делового центра в место, где слышен звонкий детский смех, где водят веселые хороводы, где детскому счастью нет предела.

Главная елка страны – один из ярких праздников в череде мероприятий благотворительного марафона «Наши дети». Попасть сюда мечтает не то что каждый ребенок, но и даже взрослый. Сегодня, 28 декабря, гостями Дворца Республики стали около 2 400 ребят. Они из разных регионов не только страны, даже мира.

Елене Шаат вместе с детьми, конечно, сложно смотреть на праздник счастливыми глазами. Чуть больше месяца назад им пришлось бежать от войны в секторе Газа в родную для Елены Беларусь. Но в «Рафахе» остался ее муж. Потому новогоднее желание у семьи только одно...

Елена Шаат:

Чтобы мужа вывезли из сектора Газа, все. У меня нет больше желаний, если честно. Мы уже полтора месяца здесь без мужа. Вы знаете, как с детками тяжело? С пятью детьми мы приехали. Мы потихонечку обустраиваемся, привыкаем. Конечно, нам без папы очень тяжело. Я хотела бы, чтобы нам помогли вывезти его из сектора Газа хоть каким-то путем.

Многим из тех, кто сегодня приехал на новогоднюю сказку во Дворец, к большому сожалению, пришлось рано повзрослеть. Кто-то по разным причинам остался без мамы или папы, кто-то растет в детском доме, кто-то уже знает об ужасах войны не из учебников по истории. Таким ребятам – особая поддержка и забота. Об этом не единожды говорил Александр Лукашенко. Он и сегодня это подчеркнул во время своего выступления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я много раз говорил и повторю, что в Беларуси нет чужих детей. Они все наши, они родные. Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял мир в своих странах. Мы оказывали и будем оказывать таким детям помощь. Детям, у которых война пытается украсть это детство. Сегодня во Дворце Республики собрались наши дети – белорусские, российские, украинские, палестинские, латвийские и многие другие. Всех вас от имени нас, взрослых, и от имени всех детей нашей страны я хочу поздравить с наступающим Новым годом. Будьте всегда здоровы и счастливы, больше улыбайтесь, верьте в силу добра! Подробнее здесь. Верить в силу добра и чудеса, особенно в канун Нового года, хочется всем. Тем более детям. А мы, взрослые, для них – настоящие волшебники, которым под силу исполнить почти все заветные мечты. Под впечатлением волшебной атмосферы с охотой ребята сегодня делились своими сокровенными желаниями.

Полина Орехова:

Я больше жду, чтобы все родные приехали, чтобы все вместе за столом, за тазиком оливье. Чтобы все мы общались, легли спасть, а утром: подарки, круто! Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Ты что попросила себе на Новый год у Деда Мороза?

Элина Королевич:

Я у Деда Мороза попросила подарок, но это секрет.

– Давай ты мне на ухо скажешь?

– Ого! А для чего он тебе?

– Мне нравится смотреть за птицами.

Арсений Дацик:

У Деда Мороза я за этот год и так немало что попросил. Хорошее настроение себе попросил на этот год. И все.

Так приятно слышать из детских уст не только о материальных подарках. А желания взрослых, наверное, настолько просты и очевидны – видеть улыбки своих детей и знать, что они в полном порядке.