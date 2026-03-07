В преддверии 8 Марта сотрудники МАРТ проводят масштабные рейды по цветочным базарам

Весна в столице начинается с тюльпанов. В преддверии 8 Марта Минск буквально расцветает – во всех районах открылись цветочные базары. В 2026 году их почти две сотни, и именно здесь многие ищут главный символ весеннего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но за праздничной атмосферой стоят четкие правила торговли. Кто имеет право продавать цветы, откуда появляются тысячи тюльпанов и как контролируют цены – все это в предпраздничные дни проверяют специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Как выращивают цветы, которые попадают в праздничные букеты и какой путь проходит тюльпан – узнали наши корреспонденты.

Чтобы тюльпаны распустились именно к празднику, нужно точно соблюдать сроки и условия выращивания. Александр Козляк занимается этим делом уже больше 10 лет. В цветочный бизнес его когда-то привела жена. Идея оказалась удачной. Со временем Александр освоил все нюансы – от подготовки луковиц до правильной срезки цветов.

Александр Козляк:

Процесс выращивания происходит так: сначала привозят луковиц потом ее в конце ноября садят в землю, она должна отстояться на улице под открытым небом, охладиться, затем в конце ноября накрывается теплица. От месяца до полтора они растут, начинается срезка и уже потихоньку складируется в холодильное помещение и уже к 8 марта начинается привоз сюда.

В преддверии праздника в Минске открылись цветочные базары – всего около 172 точек. При этом действуют определенные правила. Торговать можно только в том случае, если цветы продавец вырастил сам или его близкие родственники. А перед началом продажи нужно получить специальное разрешение в районной администрации. Елизавета Осаве, главный специалист отдела торговли и услуг администрации Октябрьского района Минска:

Администрацией Октябрьского района выдано 300 разрешений для граждан, по городу Минску выдано около 1000. Разрешение выдается по заявительному принципу. Граждане обращаются к нам, пишут заявление о выдаче разрешения, предоставляют паспорт, предоставляют справку о том, что данная продукция выращена ими, или они являются близкими родственниками тех, кто выращивал, и предоставляют документ, подтверждающий оплату налога. Чтобы правила соблюдались, в предпраздничные дни проходят специальные рейды. Сотрудники МАРТ вместе с представителями районных администраций проверяют документы у продавцов и происхождение цветочной продукции.