В преддверии 8 Марта сотрудники МАРТ проводят масштабные рейды по цветочным базарам
Весна в столице начинается с тюльпанов. В преддверии 8 Марта Минск буквально расцветает – во всех районах открылись цветочные базары. В 2026 году их почти две сотни, и именно здесь многие ищут главный символ весеннего праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но за праздничной атмосферой стоят четкие правила торговли. Кто имеет право продавать цветы, откуда появляются тысячи тюльпанов и как контролируют цены – все это в предпраздничные дни проверяют специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Как выращивают цветы, которые попадают в праздничные букеты и какой путь проходит тюльпан – узнали наши корреспонденты.
Чтобы тюльпаны распустились именно к празднику, нужно точно соблюдать сроки и условия выращивания. Александр Козляк занимается этим делом уже больше 10 лет. В цветочный бизнес его когда-то привела жена. Идея оказалась удачной. Со временем Александр освоил все нюансы – от подготовки луковиц до правильной срезки цветов.
Александр Козляк:
Процесс выращивания происходит так: сначала привозят луковиц потом ее в конце ноября садят в землю, она должна отстояться на улице под открытым небом, охладиться, затем в конце ноября накрывается теплица. От месяца до полтора они растут, начинается срезка и уже потихоньку складируется в холодильное помещение и уже к 8 марта начинается привоз сюда.
В преддверии праздника в Минске открылись цветочные базары – всего около 172 точек. При этом действуют определенные правила. Торговать можно только в том случае, если цветы продавец вырастил сам или его близкие родственники. А перед началом продажи нужно получить специальное разрешение в районной администрации.
Елизавета Осаве, главный специалист отдела торговли и услуг администрации Октябрьского района Минска:
Администрацией Октябрьского района выдано 300 разрешений для граждан, по городу Минску выдано около 1000. Разрешение выдается по заявительному принципу. Граждане обращаются к нам, пишут заявление о выдаче разрешения, предоставляют паспорт, предоставляют справку о том, что данная продукция выращена ими, или они являются близкими родственниками тех, кто выращивал, и предоставляют документ, подтверждающий оплату налога.
Чтобы правила соблюдались, в предпраздничные дни проходят специальные рейды. Сотрудники МАРТ вместе с представителями районных администраций проверяют документы у продавцов и происхождение цветочной продукции.
Кирилл Слабко, начальник главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Минску:
Этот рейд мы проводим ежегодно накануне праздника 8 Марта. Мингорисполкомом выдаются разрешения на торговлю цветочной продукции, которую вырастили физические лица. Определяются площадки, на которых эта реализация может осуществляться. В нашем случае мы контролируем, чтобы на этих местах находились люди, которые непосредственно получили разрешение и чтобы у них были документы, которые подтверждают, что эта продукция цветочная выращена ими на своих участках.
Практика показывает, что имеются случаи, когда на торговых местах находятся люди, которые не выращивали эту продукцию, либо не имеют разрешения. В таком случае уже берутся данные для начала административного процесса в зависимости от характера правонарушения.
Цветочные базары будут работать во всех районах столицы до 8 марта включительно. И пока покупатели выбирают букеты для своих близких, контролирующие органы следят за тем, чтобы главный символ весеннего праздника продавался по правилам.
Подробности в видео.