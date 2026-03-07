На Западе 8 Марта своровали, а у нас – сохранили! Пустовой о празднике и том, как он объединяет страну

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мировая антиномия. А на этом фоне в нашей Беларуси в эти дни тюльпановый вайб. Все-таки какая наша культура живая что ли, не закостенелая, романтизированная, что из изначально сугубо политического дня с бунтарским характером, как бы сейчас сказали феминизма, сделали день красоты, торжества и женственности. Лучшего периода и не придумаешь: какими бы ни были суровыми морозы января и февраля, но в объятиях весны любые сугробы тают.

О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Время самых красивых улыбок – женских. Время самых теплых слов – мамам и любимым. Хотя на это всегда надо находить время. И ни на слова, на дела. Чем не объединяющий посыл для консолидации белорусов. Превратить нашу страну в государство счастливых женщин. Пожалуй именно к этому и сподвигло решение Первого – объявить это год временем женщины. Чтобы не дежурно прошло, конференции и симпозиуму. А вот что-то действительно стоящее.