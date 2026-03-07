На Западе 8 Марта своровали, а у нас – сохранили! Пустовой о празднике и том, как он объединяет страну

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мировая антиномия. А на этом фоне в нашей Беларуси в эти дни тюльпановый вайб. Все-таки какая наша культура живая что ли, не закостенелая, романтизированная, что из изначально сугубо политического дня с бунтарским характером, как бы сейчас сказали феминизма, сделали день красоты, торжества и женственности. Лучшего периода и не придумаешь: какими бы ни были суровыми морозы января и февраля, но в объятиях весны любые сугробы тают.
О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Время самых красивых улыбок – женских. Время самых теплых слов – мамам и любимым. Хотя на это всегда надо находить время. И ни на слова, на дела. Чем не объединяющий посыл для консолидации белорусов. Превратить нашу страну в государство счастливых женщин. Пожалуй именно к этому и сподвигло решение Первого – объявить это год временем женщины. Чтобы не дежурно прошло, конференции и симпозиуму. А вот что-то действительно стоящее.
Евгений Пустовой:
Ну тюльпаны на работе. А дальше? А мне кажется этот праздник с сугубо общественной плоскости переходит на территорию чего-то личного. Вместо дежурных коллективных поздравлений – порадовать, осчастливить своих любимых. Так честнее что ли. И не только 8 Марта помнить, что рядом твоя женщина. Мама, любимая, младшая сестра, соратница – а всегда. Чтобы днем счастливых женщин было не только 8 Марта, а целый год и вообще всегда наша страна.
«Едины в стремлении сделать нашу страну счастливее». Лукашенко обратился к белорусским женщинам.
Эта прекрасная атмосфера – как праздничный букет – нуждается в уходе. Не хочется говорить об этом всем. Но праздник у женщин своровали. В традиционной Европе флер рыцарства спал, а день женщин – это же «не толерантно». А на традиционном Востоке его и не было. Такого. И лишь вот у нас изначально из обоймы замшелой политической борьбы превратили в праздник торжества женственности. И как все лучшее советское, у нас в стране сохранили и преобразовали в праздник, который объединяет государственный и общественный календари. К слову сказать, все праздники с женским началом у нас объединяют и государственный и общественный календари. День матери, 8 Марта. А еще это очень важно, когда государственный и общественный запрос объедены – в этом единство страны.
Подробности в видео.