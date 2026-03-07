В «Раубичах» завершились соревнования для любителей зимних видов спорта «Минская лыжня – 2026»

В «Раубичах» завершились традиционные соревнования для любителей зимних видов спорта «Минская лыжня – 2026». Турнир командный, в этом году попробовать свои силы заявилась 61 дружина – это более 200 человек из разных отраслей и ведомств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие не только спортивное. Организаторы всегда стараются сделать большой праздник для тех, кто штурмует спортивный олимп и для любителей массового отдыха. В «Раубичах» развернулись интерактивные площадки для детей и взрослых, а также фан-зоны. В программе значились три эстафетные гонки по биатлону и одна лыжная, где выступали только женские коллективы. Победа в этом виде досталась профсоюзному трио. В заключительном старте за награды боролись те, кто представлял органы госуправления, среди них и прошлогодний чемпион – Министерство спорта. Команда смогла повторить успех и взойти на высшую ступень пьедестала вновь.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта Беларуси:

Смотрите, что праздник удался. Классная погода, я думаю, что все видят это. Классное настроение у людей. Солнышко светит. Это здорово, когда такая лыжня, столько людей здесь сегодня собрались. Посмотрите, ни у одного нет грустного лица. Все довольны, все счастливы. Каждый получил награду.