В «Раубичах» завершились соревнования для любителей зимних видов спорта «Минская лыжня – 2026»
В «Раубичах» завершились традиционные соревнования для любителей зимних видов спорта «Минская лыжня – 2026». Турнир командный, в этом году попробовать свои силы заявилась 61 дружина – это более 200 человек из разных отраслей и ведомств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие не только спортивное. Организаторы всегда стараются сделать большой праздник для тех, кто штурмует спортивный олимп и для любителей массового отдыха. В «Раубичах» развернулись интерактивные площадки для детей и взрослых, а также фан-зоны. В программе значились три эстафетные гонки по биатлону и одна лыжная, где выступали только женские коллективы. Победа в этом виде досталась профсоюзному трио. В заключительном старте за награды боролись те, кто представлял органы госуправления, среди них и прошлогодний чемпион – Министерство спорта. Команда смогла повторить успех и взойти на высшую ступень пьедестала вновь.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта Беларуси:
Смотрите, что праздник удался. Классная погода, я думаю, что все видят это. Классное настроение у людей. Солнышко светит. Это здорово, когда такая лыжня, столько людей здесь сегодня собрались. Посмотрите, ни у одного нет грустного лица. Все довольны, все счастливы. Каждый получил награду.
Ольга Благовещенская, консультант главного управления организационной работы и планирования Министерства спорта Беларуси:
Все заряжены. И, конечно же, большой антураж именно сегодня. Это конечная точка зимы, прекрасное окончание, начало весны, прекрасное женское настроение. Очень сильно поддерживают трибуны. Поэтому мы показали свой максимум для того, чтобы и нам, и болельщикам было всем приятно сегодня, последний день праздничный отпраздновать.
Екатерина Чайка, консультант главного управления организационной работы и планирования Министерства спорта Беларуси:
Ощущения прекрасные. Энергии просто море. Радостно. Поддержка вообще прекрасная. По трассе не давали расслабиться. Спасибо всем за это.
Победители получили спортивные трофеи. Однако все, кто принимал участие в «Минской лыжне» и прошел свою дистанцию, также были отмечены медалями. А девушек ждали еще и цветы.