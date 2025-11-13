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В России центр центр вирусологии выявил более 60 новых вирусов

13 ноября 2025 11:55
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В России центр центр вирусологии выявил более 60 новых вирусов-0

Центр вирусологии «Вектор» идентифицировал более 60 ранее неизвестных вирусов, изучив образцы из 50 регионов страны. Как отметил генеральный директор центра Александр Агафонов, исследователи уже установили их генетическую природу и свойства. Об этом пишет ТАСС.

Ученые намерены оценить темпы эволюции этих вирусов и возможный риск возникновения штаммов с пандемическим потенциалом. Основная цель проекта - предсказать будущие угрозы здоровью человека и выработать способы защиты.

Агафонов отметил, что особое внимание в проекте уделяется поиску болезнетворных вирусов, а также использованию искусственного интеллекта для прогнозирования структуры лекарств и вакцин.

Фото: pixabay

# Медицина

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