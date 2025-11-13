В России центр центр вирусологии выявил более 60 новых вирусов

Центр вирусологии «Вектор» идентифицировал более 60 ранее неизвестных вирусов, изучив образцы из 50 регионов страны. Как отметил генеральный директор центра Александр Агафонов, исследователи уже установили их генетическую природу и свойства. Об этом пишет ТАСС.

Ученые намерены оценить темпы эволюции этих вирусов и возможный риск возникновения штаммов с пандемическим потенциалом. Основная цель проекта - предсказать будущие угрозы здоровью человека и выработать способы защиты.

Агафонов отметил, что особое внимание в проекте уделяется поиску болезнетворных вирусов, а также использованию искусственного интеллекта для прогнозирования структуры лекарств и вакцин.

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