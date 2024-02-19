«Добрые люди у вас». Почему супруги из Латвии выбрали Беларусь своей новой родиной?

Откровенный разговор о том, что происходит на Западе, в репортаже Александры Ходюковой.

На белорусской земле находят новый дом и новую родину тысячи иностранцев. Мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы. Об этом Президент говорил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Супруги Лидумс переехали из Латвии в Беларусь, потому что не смогли жить в стране с чуждыми ценностями. Приоритетом для пары стала и социально ориентированная политика нашего государства.

Александра Ходюкова, корреспондент: Агрогородок Борковичи – живописный уголок белорусской земли на берегу реки Дрисса. Сюда семья Лидумс переехала чуть менее года назад. Супруги признаются, в нашей стране обрели то, о чем давно мечтали: уютный дом, собственные сотки, но самое главное – мир и спокойствие.

Эдгарс и Бирута не скрывают: на переезд решились по политическим мотивам, не смогли смириться с курсом властей – поворот на Запад и резкое обострение отношений с когда-то близкими странами, отношение к памяти... Еще 30 лет назад в Латвии осквернение могил советских солдат считалось преступлением. С получением независимости в государство на смену патриотизму пришли новые западные ценности.

Эдгарс и Бирута Лидумс, жители агрогородка Борковичи:

Уничтожать историю нельзя. Она для того и существует, чтобы все было по полкам сложено, что происходило, когда и так далее. А просто вычеркивать это неразумно.

В Беларуси супруги бывали прежде. Во время поездок успели оценить качество жизни людей, сталкивались и с необходимостью получения медицинской помощи. Лидумсы отмечают профессионализм наших врачей, в то время как в Латвии лечиться – себе дороже. И речь не только о ценах.

Эдгарс и Бирута Лидумс:

Нехватка врачей, к сожалению, сейчас в Латвии остро ощущается. Зарплаты маленькие, просто не хватает на жизнь, они вынуждены даже уехать. Если на одну ставку работать вместе медсестрой, не хватает зимой на квартиру и на питание.