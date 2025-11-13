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В ближайшие десятилетия население Польши может сократиться на 25%

13 ноября 2025 11:02
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Польские ученые выступили с тревожным сообщением. К 2060 году число жителей уменьшится почти на четверть, то есть на 9 миллионов человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие десятилетия население Польши может сократиться на 25%-2

Заявления людей науки основаны на многолетних исследованиях. Коэффициент рождаемости в стране за последние 25 лет неуклонно снижаемся. И в 2024 году он достиг рекордно низкого значения – 1,1. Это исторический минимум. 

В ближайшие десятилетия население Польши может сократиться на 25%-4

Матеуш Лакоми, член Европейской ассоциации демографических исследований (Польша):
Наблюдаемые демографические процессы свидетельствуют о том, что ситуация с населением в Польше остается сложной. В ближайшем будущем не следует ожидать существенных изменений, которые гарантировали бы стабильное демографическое развитие. Низкий уровень рождаемости, сохраняющийся на протяжении трех десятилетий, также окажет негативное влияние на будущую рождаемость из-за сокращения числа женщин репродуктивного возраста.

Согласно прогнозам, в 2060 году число пожилых в Польше будет превышать количество людей трудоспособного возраста. А молодежь все чаще уезжает учиться и работать в другие европейские страны и не намерена возвращаться. Старение общества отразится на рынке труда, пенсионной системе и экономике в целом. 

# Польша

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