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В Витебске модернизируют предприятие по производству доломитовой муки

13 ноября 2025 11:36
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Безвредное и эффективное производство. Таким должно стать витебское предприятие «Доломит». Завод модернизируется – сейчас ведется реконструкция одной из технологических линий. Завершить процесс планируют к августу 2026 года. Вопрос на контроле облисполкома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске модернизируют предприятие по производству доломитовой муки-2

Необходимость технического перевооружения назрела давно. Предприятие работает круглосуточно и без выходных, чтобы обеспечить внутренний рынок. Сегодня это единственный в стране и крупнейший в Европе производитель доломитовой муки. В этой продукции особенно нуждается сельское хозяйство. С вводом в эксплуатацию новой линии увеличится объем производимой продукции, излишки которой можно будет поставлять на экспорт. Кроме того, минимизируются вредные выбросы в атмосферу. 

В Витебске модернизируют предприятие по производству доломитовой муки-4

Дмитрий Петруша, заместитель председателя Витебского облисполкома: 
Наших граждан сегодня волнует вопрос о запыленности данного микрорайона. И если даже сегодня ПДК не превышают действующих норм и нормативов, то просто запыленность выше приемлемого уровня. Будут обозначены сроки, и эти сроки будут находиться на жестком нашем контроле. 

В Витебске модернизируют предприятие по производству доломитовой муки-6

Сергей Соглаев, генеральный директор ОАО «Доломит»:
Сегодня основная задача предприятия – это не снижать и наращивать объемы в тесной увязке с комплексной модернизацией. Безусловно, остро стоит вопрос модернизации. Уже начат первый этап комплексной модернизации. В настоящее время идет реконструкция одной из технологических линий. На сегодняшний день выполнены работы по первой очереди, по демонтажу оборудования. В настоящее время приступаем к строймонтажу.

Реконструкция технологической линии – только начало масштабных преобразований на «Доломите». На предприятии разрабатывают комплексный план, который позволит вдвое увеличить объем выпуска пылевидной продукции. 

# Предприятия Беларуси

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