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Грузовик на полной скорости протаранил рынок в Южной Корее – есть жертвы

13 ноября 2025 11:37
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Два человека погибли и около 20 получили ранения в ДТП в Южной Корее. В городе Пучхон грузовик на полной скорости протаранил рынок. Количество жертв может возрасти, так как 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик на полной скорости протаранил рынок в Южной Корее – есть жертвы-2

Машина проехала несколько сотен метров между торговых рядов, которые были заполнены посетителями. Остановился грузовик, лишь врезавшись в здание магазина. Спасателям пришлось доставать водителя из разбитой кабины. 

Грузовик на полной скорости протаранил рынок в Южной Корее – есть жертвы-4

Пак Гым Чон, сотрудник пожарной части Пучхона:
Как нам стало известно, грузовик сначала дал задний ход, проехав метров 30, затем вдруг рванул вперед и на полной скорости проехал по рядам метров 150, сбивая по пути людей.

Полиция задержала водителя машины. Результаты экспертизы показали, что он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Сам мужчина пояснил, что у грузовика отказали тормоза. Его арестовали по обвинению в убийстве по неосторожности и причинении вреда здоровью. 

# Южная Корея # ДТП

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