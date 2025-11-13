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Захарова сообщила, что итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова

13 ноября 2025 11:39
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Захарова сообщила, что итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова-0

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, интервью с главой ведомства Сергеем Лавровым было подвергнуто цензуре итальянской газетой Corriere della Sera. Об этом пишет РИА Новости.

По ее информации, журналисты прислали вопросы, министр подготовил развернутые ответы, но редакция газеты отказалась опубликовать их в полной мере, сославшись на «нехватку места».

МИД России предлагал опубликовать на сайте газеты полный вариант текста или хотя бы дать на него ссылку на ресурсе посольства, но с итальянской стороны согласились только на сокращенный вариант с комментариями.

Захарова отметила, что из публикации были удалены выдержки о неонацизме – теме, которая, по ее мнению, избегается Западом из-за исторических и современных проблем.

Фото: pixabay

# Международная политика # Мария Захарова

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