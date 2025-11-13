Белорусские спортсмены участвуют в международном турнире по борьбе в Новосибирске

Белорусские спортсмены в эти дни отстаивают честь страны в международном турнире по борьбе «Сила традиций». Соревнования ежегодно проходят в Сибири и собирают сильнейших молодых атлетов, в числе которых всегда команда нашей страны. Идейный вдохновитель масштабного спортивного форума – сенатор России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. В этом году он пригласил наших борцов и съемочную группу СТВ в Новосибирск, который принимает турнир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Силипицкая, специальный корреспондент СТВ: Вас приветствует заснеженный Новосибирск. У нас -8, а на спортивных коврах, как всегда, жарко. В этом году, поскольку на турнир заявилось большое количество участников, почти 200 человек из пяти стран, 35 команд, организаторы приняли решение провести «Силу традиций» в Новосибирском международном выставочном комплексе «Экспоцентр».

Параллельно в этой локации идут приготовления и к продовольственной выставке, где, возможно, будет представлена белорусская продукция. Но пока на борцовских коврах «Экспоцентра» кипят страсти с участием наших спортсменов. 13 ноября состоится 140 поединков, в которых определятся финалисты турниров.

Нашу страну представляют 9 молодых борцов, они делают только первые шаги в большой спорт. Кто-то из наших ребят впервые летел на самолете и окунулся в международную атмосферу борьбы. И это бесценный опыт. Несмотря на ранний час, на трибунах зрители поддерживали всех участников, включая и наших ребят. Вообще к нашей стране чувствуется особое трепетное и очень теплое внимание. Давайте послушаем, что говорят зрители о Беларуси.