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Times заявила о приостановке переговоров РФ и Украины

13 ноября 2025 11:19
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Times заявила о приостановке переговоров РФ и Украины-0

Переговоры России и Украины в Стамбуле приостановлены, сообщил замглавы украинского МИД Сергей Кислица. По его словам, встречи не дали ощутимых результатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times.

За три раунда удалось лишь обменяться пленными, телами погибших и проектами меморандумов.

Москва предлагала создать рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам, но ответа от Киева не получила. Глава Украины Владимир Зеленский также отклонил приглашение лидера России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

Фото: pixabay

# Международная политика # Украина

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