Белорусский опыт борьбы с киберпреступностью интересен в странах дальнего зарубежья – Гора

В Беларуси наблюдается существенное снижение киберпреступности, но все равно треть всех преступлений совершается с использованием информационных технологий. Успешно противодействовать в этом направлении возможно только при тесном сотрудничестве силовых ведомств разных стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сегодня, 13 ноября, было заявлено в Минске. Белорусская столица принимает международную научно-практическую конференцию по нацбезопасности. Участвуют руководители следственных ведомств Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана. Свои намерения о развитии и укреплении взаимодействия стороны отразили в совместном заявлении. Отметим, в сфере киберпреступности самые тесные связи у Беларуси с Россией. Сформировано три совместные следственно-оперативные группы для расследования общих уголовных дел. Так, удалось ликвидировать преступную группу на территории России, которая выманивала средства у граждан стран СНГ. Белорусам вернули более 100 тысяч рублей.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

У нас очень богатый опыт противодействия киберпреступности. Без ложной скромности скажу, что нашим опытом пользуются не только на просторах СНГ, но и правоохранители дальнего зарубежья очень заинтересованы в обмене и в получении нашего опыта. В Следственном комитете было создано специальное подразделение по противодействию киберпреступности, которое уже получило огромный опыт и развивается семимильными шагами.

В преступлениях, касающихся цифровых технологий, крайне важна профилактика. В этом направлении планируется усилить совместную работу. Так как мошенники изобретают все новые способы обмана, необходимо налаживать связи для быстрого противодействия таким преступлениям.