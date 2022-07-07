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«Минск всегда показывает высокие результаты». Сколько стобалльников среди столичных абитуриентов?

07 июля 2022 13:21
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Новости Беларуси. Более 30 стобалльных сертификатов получили минские абитуриенты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минск всегда показывает высокие результаты». Сколько стобалльников среди столичных абитуриентов?-1

Стали известны результаты тестирования по шести предметам. Это белорусский и русский языки, обществоведение, математика, биология и иностранный. На сегодня лучшая статистика по математике. По предварительным данным 100 баллов на ЦТ по предмету получили 23 минчанина.

«Минск всегда показывает высокие результаты». Сколько стобалльников среди столичных абитуриентов?-4

Ирина Чернявская, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Минск всегда показывает высокие результаты. В прошлом учебном году по итогам ЦТ 74 сертификата были на 100 баллов. Как правило, это предметы: математика, физика, иностранные языки, химия и биология.

«Минск всегда показывает высокие результаты». Сколько стобалльников среди столичных абитуриентов?-7

По информации, полученной от учреждений образования, свыше 80 % выпускников планируют стать студентами столичных вузов. Это больше, по сравнению с 2021 годом.

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# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Ирина Чернявская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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