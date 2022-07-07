«Минск всегда показывает высокие результаты». Сколько стобалльников среди столичных абитуриентов?

Новости Беларуси. Более 30 стобалльных сертификатов получили минские абитуриенты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стали известны результаты тестирования по шести предметам. Это белорусский и русский языки, обществоведение, математика, биология и иностранный. На сегодня лучшая статистика по математике. По предварительным данным 100 баллов на ЦТ по предмету получили 23 минчанина.