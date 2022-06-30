«Настроение хорошее, готовился с репетитором». Что чувствуют абитуриенты перед ЦТ?

Новости Беларуси. 30 июня – очередной день проведения централизованного тестирования. Более 19,5 тысячи будущих студентов выполняли задания по физике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 июня – очередной день проведения централизованного тестирования. Более 19,5 тысячи будущих студентов выполняли задания по физике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для сдачи ЦТ в столичном медицинском вузе зарегистрировалось почти четыре сотни абитуриентов. Самые ответственные из них пришли в университет заранее за час до начала вступительных испытаний.
Александр Кононов, абитуриент:
Настроение хорошее, готовился с репетитором еще в школе, мне Светлана Федоровна Бураковская помогала. Поступать я хочу в военное на управление подразделениями ракетных войск и артиллерии, буду служить.
Андрей Хомич, абитуриент:
Конечно, волнуюсь, готовился. Русский, я вообще плохо по языкам, готовился три года с репетитором. Написал хорошо. Математика, физика, учусь на физмате – для меня это относительно легко. Подготовка началась где-то в начале учебного года 11 класса.