Горка, эстакада, змейка и парковка. Вот как навыкам тракториста-машиниста обучаются старшеклассники в Минской области

Новости Беларуси. Прежде чем повернуть ключ зажигания, нужно проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. В школе в агрогородке Греск наравне с парнями получают права на управление трактором и девушки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уроки в 10-11-х классах в греской средней школе Слуцкого района проходят на автодроме. 16 часов по школьной программе – это теория и практика. Ребята отрабатывают навыки на тракторах автопарка: горка, эстакада, восьмерка, змейка и парковка. Схватывают все на лету, а теперь школьникам и вдвойне интересней обучаться, в автопарке появился еще один новый трактор.

Роман Метельский, ученик греской средней школы:

В этом году я закончил грескую среднюю школу, а также получил права тракториста-машиниста категории «А». Ездили около гаражей, на автодроме учились ездить задом, подъезжать к прицепу. Писали конспекты об этом устройстве. Нам показывали на нем, где что находится.

Иван Чепиков, учитель греской средней школы:

Учащиеся быстро осваивают, особенно в 10 классе. Они стараются, быстро осваивают вождение. Им интересно. А теперь, получив такой красивый «Беларус» – подарочек, будут еще с большим интересом проходить практические занятия.