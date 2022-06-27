Установили личность абитуриента, который сфотографировал задания на ЦТ. Что с ним будет?

Новости Беларуси. Личность абитуриента, который выложил в Сеть фотографию экзаменационного задания во время ЦТ по математике, установлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел 21 июня в Могилеве.
Новости Беларуси. Личность абитуриента, который выложил в Сеть фотографию экзаменационного задания во время ЦТ по математике, установлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел 21 июня в Могилеве.
Поскольку использовать мобильные телефоны на экзамене строго запрещено, результат аннулировали. Кроме того, приняты меры в отношении организационной комиссии учреждения. Комитет госконтроля напоминает, что проносить в аудиторию средства связи во время ЦТ нельзя. Перед прохождением тестирования телефон необходимо сдать для хранения. Для этого отведены специальные места. Наличие гаджета (не говоря уже об использовании) – основание для удаления абитуриента из аудитории.
Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля:
Мы оперативно прореагировали. Было взято пояснение абитуриента вместе с родителями. Как абитуриент пояснил, никакого умысла не хотел в этом действии. Тем не менее это является грубейшим нарушением законодательства при проведении централизованного тестирования. Соответственно, комиссией будет принято решение о нерассмотрении результатов этого абитуриента при подведении итогов ЦТ по математике.
В целом с начала вступительных испытаний за различные нарушения удалили восемь абитуриентов: пять – за наличие мобильного телефона, трех – за использование шпаргалки. Еще 12 обратились во время сдачи ЦТ за медпомощью и не смогли закончить экзамен. У них будет возможность пересдать предмет в один из резервных дней.
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