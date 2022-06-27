Установили личность абитуриента, который сфотографировал задания на ЦТ. Что с ним будет?

Новости Беларуси. Личность абитуриента, который выложил в Сеть фотографию экзаменационного задания во время ЦТ по математике, установлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел 21 июня в Могилеве.

Поскольку использовать мобильные телефоны на экзамене строго запрещено, результат аннулировали. Кроме того, приняты меры в отношении организационной комиссии учреждения. Комитет госконтроля напоминает, что проносить в аудиторию средства связи во время ЦТ нельзя. Перед прохождением тестирования телефон необходимо сдать для хранения. Для этого отведены специальные места. Наличие гаджета (не говоря уже об использовании) – основание для удаления абитуриента из аудитории.