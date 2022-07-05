«Чувствовал, что в оптимальной форме». Узнали у 100-балльников, как удалось набрать максимум на ЦТ

Новости Беларуси. В Минской области 100 баллов на централизованном тестировании набрали 20 абитуриентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Результаты известны по трем предметам: белорусскому, русскому и математике. Большее количество 100-балльников – по белорусскому языку.

Максимальный результат показал и Евгений Волынец, выпускник Вилейской гимназии № 1 «Логос». К тестированию парень стал готовиться в начале года. Юноша убежден: чтобы добиться высоких результатов, прежде всего необходимо много и упорно трудиться, а еще важно уметь оставаться спокойным в стрессовых ситуациях. Теперь сертификат парень планирует нести в БГУ, хочет поступать на химика-инженера.

Евгений Волынец, выпускник Вилейской гимназии № 1 «Логос»: Займаўся і з рэпетытарам, і хадзіў на факультатывы. Увогуле для мяне беларуская мова – гэта мая родная мова, я яе чуў з дзяцінства. Выбару паміж рускай і беларускай мовай зусім не было. Цалкам размаўляць па-беларуску я пачаў паўгады таму. Пачаў і кнігі чытаць – сучасную беларускую літаратуру і класіку, слухаць музыку, нават вершы пісаў.

Татьяна Крот, директор Вилейской гимназии № 1 «Логос»: Подготовка к централизованному тестированию осуществляется через факультативные занятия, через работу объединений по интересам. Выпускники всегда показывают достойный результат на централизованном тестировании. Но 100-балльник в этом году – это наша гордость, весь коллектив разделяет радость от этого события.

Еще один 100-балльник – выпускник второй гимназии Владислав Хмаренко. Максимальный результат получил по русскому языку. Подготовку начал со второго полугодия. Занимался без репетиторов, знания получал в своей гимназии на факультативных занятиях. Молодой человек планирует поступить на факультет прикладной математики и информатики в БГУ.

Владислав Хмаренко, выпускник Вилейской гимназии № 2:

Репетиционное тестирование проходили нормально, к концу года результат стал еще лучше. Подходил к ЦТ, чувствовал, что в оптимальной форме. Когда вышел с ЦТ, понимал, что результат будет хорошим, может, 90+ точно. Когда увидел 100, конечно, обрадовался.

Больше всего 100-балльников в Клецком районе, высокий результат показали четыре человека.