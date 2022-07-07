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Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы

07 июля 2022 12:53
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Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека?  Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы -1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Есть улицы, которые названы в честь известных ученых, писателей и других деятелей искусства.  

Илона Волынец, СТВ:  
Самое время спросить у жителей большого города, знают ли они, в честь кого названы места, где мы ежедневно бываем.  

Знаете ли вы историю хоть одной улицы Минска, на которой вы живете? Интересовались ли?  

Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы -4

– Конечно. Я живу на улице Золотая Горка. Почему? Потому что там был костел, и он до сих пор стоит. Это костел Святого Роха. И так и назвали улицу.  

Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы -7

– Я живу на улице Богдановича. Я очень горжусь, что улица, где я проживаю, носит имя нашага вядомага паэта.  

Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы -10

Да, Гинтовт. Я знаю, что это был летчик в войну. Больше не знаю ничего.  

Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы -13

– Я живу на улице Киселева.  
– В честь кого она названа?  
– В честь бывшего премьер-министра Республики Беларусь.  
– Знаете ли вы историю хоть одной улицы нашего города?  

Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы -16

– Нет.  
– Не интересуетесь?  
– Честно, нет.  

Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы -19

– Знаем. Мы живем на улице Кулешова и знаем, что это народный писатель.  

Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы -22

– Улица имени лейтенанта Кижеватова, защитника Брестской крепости, который принял со своим подразделением, если можно так назвать, потому что они были не последними, но теми, кто остался после первого налета, героически защищали Брестскую крепость и Брест. Под его командованием героически сражались и погибли.  

«Это не кладбище». По какому принципу выбирают название новой улицы (подробнее здесь)?  

# Опрос # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Карина Верховцева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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