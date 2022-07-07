Защитники Родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы

Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Есть улицы, которые названы в честь известных ученых, писателей и других деятелей искусства. Илона Волынец, СТВ:

Самое время спросить у жителей большого города, знают ли они, в честь кого названы места, где мы ежедневно бываем. – Знаете ли вы историю хоть одной улицы Минска, на которой вы живете? Интересовались ли?

– Конечно. Я живу на улице Золотая Горка. Почему? Потому что там был костел, и он до сих пор стоит. Это костел Святого Роха. И так и назвали улицу.

– Я живу на улице Богдановича. Я очень горжусь, что улица, где я проживаю, носит имя нашага вядомага паэта.

– Да, Гинтовт. Я знаю, что это был летчик в войну. Больше не знаю ничего.

– Я живу на улице Киселева.

– В честь кого она названа?

– В честь бывшего премьер-министра Республики Беларусь.

– Знаете ли вы историю хоть одной улицы нашего города?

– Нет.

– Не интересуетесь?

– Честно, нет.

– Знаем. Мы живем на улице Кулешова и знаем, что это народный писатель.