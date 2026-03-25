Специалисты Крупского района за 2025-й реализовали более 10 крупных монтажных проектов в сфере АПК

Развитие агропромышленного комплекса остается одним из ключевых драйверов экономики страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. От эффективности переработки и хранения зерна напрямую зависит продовольственная безопасность и экспортный потенциал.

Важную роль в этом процессе играют предприятия, обеспечивающие монтаж и модернизацию технологического оборудования. Так, специалистами Крупского района за 2025-й было реализовано свыше 10 масштабных проектов. Не только по всей стране, но и в России. Среди них реконструкция комбикормовых заводов, возведение складов силосного типа и модернизация производственных цехов.

Александр Решетнев, директор предприятия:

2025 год для нас был успешен в плане выполнения проектов. Мы взяли больше специалистов, и нам позволило это больше объять наш профиль по монтажу, строительно-монтажным работам. Вклад очень значительный. Переработка зерновых культур: на сегодняшний день одна из первых задач у нас – сохранить, переработать и выпустить дальнейшую продукцию.

Параллельно предприятие осваивает новые направления – разрабатывает программное обеспечение для управления технологическими процессами. В планах расширение географии экспорта и привлечение молодых специалистов.