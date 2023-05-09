Фотозоны, праздничная ярмарка и концерты. Посмотрели, как отмечают День Победы в центре Минска

Новости Беларуси. Особой праздничной атмосферой наполнен сегодня город-герой Минск. В столице запланированы сотни мероприятий, приуроченные к почитаемому миллионами празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в программе, и где уже сейчас многолюдно? Узнаем у Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сейчас мы находимся пожалуй в самом сердце столицы – на площадке у Дворца спорта. И несмотря на то, что основные праздничные мероприятия здесь начались в 12 часов, люди стали собираться раньше. В 11 часов начала работу большая праздничная ярмарка, где представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, кулинарных изделий. Будут работать фуд-корты, а также палатки ремесленников. С некоторыми из них нам удалось пообщаться.

Мы приехали из России, город Кострома. Продукция вся ручной работы, представлено непосредственно натуральное волокно – это лен. У нас есть сумочки ручной работы, тапочки и такие дизайнерские шляпки. У вас очень добрый народ, идет на контакт легко и быстро.

Все эти изделия собраны в лесу, в тайге, а потом обработаны. Большинство своих вещей я делаю из капов – это такие большие наросты на деревьях. Очень интересная текстура получается у таких изделий. Она своеобразная. Все мои изделия единственные в мире.

Мы представляем гончарную продукцию собственного производства. Все это годится для использования. Можно даже эти горшки использовать в быту, ставить в духовку, в печь.

Алеся Иванова:

Отмечу, что праздничная торговля продлится до 23 часов. Кстати, интересно в центре будет не только взрослым, но и маленьким жителями столицы. Для них организованы аттракционы и многочисленные фотозоны. Основная же концертная программа началась в полдень и продлится до 11 вечера. Минчане и гости столицы смогут насладиться песнями военных лет в исполнении заслуженных артистов и коллективов Беларуси.

Интересно провести День Победы можно не только здесь, у Дворца спорта, но и в парке Победы. Там праздничные мероприятия начнутся чуть позже – в 13:00. О том, как минчане и гости нашего прекрасного города собираются отметить День Победы, предлагаю послушать.

Я собираюсь посетить как можно больше мест в Минске, потому что я гость. Я из Санкт-Петербурга приехал специально посмотреть, как отмечается здесь, в Минске. Минск впечатлил чистотой своей, красотой и ухоженностью, как и вся Беларусь.

– Из Эстонии, из Таллина.

– Очень давно я была уже в Беларуси, в Бресте. А в Минске первый раз. Очень красивый город, чистый, очень приятное впечатление от вашего города.

Сейчас хотим в музей деток сводить. Дальше не знаю, куда стартанем. И завершим салютом, конечно. Радость, гордость за наших ветеранов, что живем под чистым, светлым, мирным небом.