Дедушка всю войну прошёл с аккордеоном. Музыканты рассказали семейные истории о Великой Отечественной

В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Светлана и Александр Воронище. Александр Меженный, ведущий:

Я думаю, сначала надо уравновесить шансы. Вот он, балалаечник сидит с девушкой. Его балалайка прямо делает стройным и красивым. Я тоже хочу что-нибудь. Александра Каштанова, ведущая:

Хочешь стать стройнее и краше? Держи, Саша.

Что для белорусов значит День Победы? Александр Меженный:

Все. Вот так мы шансы уравняли. День Победы для вас – это что? Александр Воронище, музыкант:

Для нас праздник со слезами на глазах. Да, Светлана?

Светлана Воронище, певица:

День Победы каждый год празднует не только страна, но и каждая семья. Потому что, выходя на парад Победы, ты видишь, ты вспоминаешь и видишь ветеранов войны, которые со слезами на глазах действительно видят парад, которые вспоминают то, что было, к чему они пришли, когда победили. Это действительно дорогого стоит. И мы как нынешнее поколение должны передавать своим детям частичку той памяти, которую сейчас сохраняют все, и нести дальше. Александра Каштанова:

Я помню, раньше в школах все время приходили ветераны, рассказывали нам истории свои героические. Возможно, у вас тоже, в вашей семье есть герои, вы готовы сегодня поделиться. «У меня дедушка был музыкантом, воевал, всю войну прошел с аккордеоном» Александр Воронище:

Папа рассказывал, у меня дедушка был музыкантом, воевал, всю войну прошел с аккордеоном. И папа рассказывал, что он самый первый шел с пистолетом в бой. Александр Меженный:

А после боя – аккордеон. Александр Воронище:

Да. Он на всех инструментах играл и был на войне разведчиком-связистом. Александр Меженный:

Разведчик-связист. На самом деле, мне кажется, что в каждой семье есть такие истории. Светлана, какие истории есть в вашей?

Светлана Воронище:

В моей семье тот день, когда началась война, немцы ворвались в нашу деревню, и моего дедушку угнали в рабство, в саму Германию. И он там работал несколько лет. Потом он вернулся, и тема войны, тема тех лет для него была очень тяжелой. Он не делился этими воспоминаниями. Бабушка тоже осталась в деревне, но когда была оккупация деревни, тоже рассказывала очень страшные истории, как издевались немцы над обычными людьми в деревне. Всегда, когда наступает 9 Мая, вспоминаем дедушку, бабушку, всю нашу деревню. И что все-таки наша земля выдержала, выстояла эти тяготы войны и процветает на данный момент. Александр Меженный:

Это праздник, который объединяет все поколения. И города, и деревни, и села. Ваш сын какие песни военные знает? Вообще, вы в своем семейном репертуаре используете композиции на военные темы? «Больше всего нашему сынишке Владику нравится песня «Катюша» – он ее сам может петь от начала до конца» Светлана Воронище:

Да, у нас есть военное попурри, мы с ним вдвоем поем. Я пою, он играет. Из песен военных лет. Но из них, из этого попурри, больше всего нашему сынишке Владику нравится песня «Катюша» – он ее сам может петь от начала до конца. В характере.