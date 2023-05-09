Дедушка всю войну прошёл с аккордеоном. Музыканты рассказали семейные истории о Великой Отечественной
В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Светлана и Александр Воронище.
Александр Меженный, ведущий:
Я думаю, сначала надо уравновесить шансы. Вот он, балалаечник сидит с девушкой. Его балалайка прямо делает стройным и красивым. Я тоже хочу что-нибудь.
Александра Каштанова, ведущая:
Хочешь стать стройнее и краше? Держи, Саша.
Что для белорусов значит День Победы?
Александр Меженный:
Все. Вот так мы шансы уравняли. День Победы для вас – это что?
Александр Воронище, музыкант:
Для нас праздник со слезами на глазах. Да, Светлана?
Светлана Воронище, певица:
День Победы каждый год празднует не только страна, но и каждая семья. Потому что, выходя на парад Победы, ты видишь, ты вспоминаешь и видишь ветеранов войны, которые со слезами на глазах действительно видят парад, которые вспоминают то, что было, к чему они пришли, когда победили. Это действительно дорогого стоит. И мы как нынешнее поколение должны передавать своим детям частичку той памяти, которую сейчас сохраняют все, и нести дальше.
Александра Каштанова:
Я помню, раньше в школах все время приходили ветераны, рассказывали нам истории свои героические. Возможно, у вас тоже, в вашей семье есть герои, вы готовы сегодня поделиться.
«У меня дедушка был музыкантом, воевал, всю войну прошел с аккордеоном»
Александр Воронище:
Папа рассказывал, у меня дедушка был музыкантом, воевал, всю войну прошел с аккордеоном. И папа рассказывал, что он самый первый шел с пистолетом в бой.
Александр Меженный:
А после боя – аккордеон.
Александр Воронище:
Да. Он на всех инструментах играл и был на войне разведчиком-связистом.
Александр Меженный:
Разведчик-связист. На самом деле, мне кажется, что в каждой семье есть такие истории. Светлана, какие истории есть в вашей?
Светлана Воронище:
В моей семье тот день, когда началась война, немцы ворвались в нашу деревню, и моего дедушку угнали в рабство, в саму Германию. И он там работал несколько лет. Потом он вернулся, и тема войны, тема тех лет для него была очень тяжелой. Он не делился этими воспоминаниями. Бабушка тоже осталась в деревне, но когда была оккупация деревни, тоже рассказывала очень страшные истории, как издевались немцы над обычными людьми в деревне. Всегда, когда наступает 9 Мая, вспоминаем дедушку, бабушку, всю нашу деревню. И что все-таки наша земля выдержала, выстояла эти тяготы войны и процветает на данный момент.
Александр Меженный:
Это праздник, который объединяет все поколения. И города, и деревни, и села. Ваш сын какие песни военные знает? Вообще, вы в своем семейном репертуаре используете композиции на военные темы?
«Больше всего нашему сынишке Владику нравится песня «Катюша» – он ее сам может петь от начала до конца»
Светлана Воронище:
Да, у нас есть военное попурри, мы с ним вдвоем поем. Я пою, он играет. Из песен военных лет. Но из них, из этого попурри, больше всего нашему сынишке Владику нравится песня «Катюша» – он ее сам может петь от начала до конца. В характере.
Александра Каштанова:
Настоящий мужчина.
Светлана Воронище:
Мы тоже стараемся ему рассказывать о войне, чтобы он тоже знал, что это такое. Недавно мы посетили комплекс «Хатынь», чтобы он знал это.
Александр Меженный:
Раз мы о песнях заговорили, самое время вспомнить культовые строки, которые согревали в самые лютые холода, вселяли веру в Победу и в то, что какая бы темная ночь ни опускалась на землю, за ней всегда будет рассвет.
Александра Каштанова:
«Темная ночь». Я думаю, что именно об этой песне идет сейчас речь. Написанная в буквальном смысле на скорую руку, песня стала настоящим гимном жизни и надежды. В память о тех годах «Темная ночь» сегодня звучит в нашей студии. Смотрите видео.