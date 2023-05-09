22 июня, ровно в 4 часа. В Гродно воссоздали хронологию Великой Отечественной

Новости Беларуси. Сегодня, 9 Мая, мы вспоминаем доблестных воинов, тружеников тыла, партизан и подпольщиков, которые приближали Победу и отдавали свои жизни ради Родины и будущих поколений. Это традиция, которой неизменно придерживаются и в Гродно, где праздник, как и по всей Беларуси, отмечается с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В праздничную атмосферу предлагает погрузиться наш корреспондент в Гродно. На связи со студией Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Приветствую вас, студия, из праздничного города на Немане. У нас весь центр поет, гуляет и с размахом отмечает Победу. В городе раскинулось очень много концертных площадок, работают тематические площадки, кафе под открытым небом. А темп празднику задали с самого утра мирным стилизованным автопарадом. Давайте посмотрим, как это было.

Стилизованные автомобили подготовили гродненские предприятия. В сценах воссоздали хронологию Великой Отечественной войны: от вести о немецком вторжении на рассвете выпускного бала 1941 года и фронтовых событий до водружения знамени Победы над Рейхстагом и послевоенного восстановления страны. На зрителей все это произвело сильный эффект.

Наталья Толкач, жительница Гродно:

Парад мне очень понравился, я благодарна всем людям, организациям, которые приняли участие в этом красивом шествии. И еще хочу выразить большую благодарность тем ветеранам, которых у нас немало осталось, спасибо им за Победу, что у нас теперь мир, спокойно. И наши дети будут жить в мире и спокойствии.

Ольга Ясинская, жительница Гродно:

Дедушка наш ветеран Великой Отечественной войны, вот и пришли посмотреть и ребенка приучить к нашему поколению.

Надежда Давыдик, жительница Гродно:

В каждой семье у каждого есть память о дедушке, бабушке, прабабушке, которую мы бережно храним и передаем своим детям, своему молодому поколению. Чтобы помнили и знали, какой ценой нам достался этот мир, чтобы берегли теперь то, что имеем.

Сейчас мы подошли ближе к одной из тематических площадок «И поет мне в землянке огонь». Неслучайно в качестве названия взяты строки из песни, ведь представляют ее учащиеся Гродненского музыкального колледжа. Здесь исполняют легендарные военные песни, танцуют и читают стихи. Также выступает духовой оркестр, который исполняет победные марши.

Ребята очень классно выступают, действительно собрали больше всего зрителей. А сейчас я предлагаю подойти к директору Гродненского музыкального колледжа, к Анне Павловне Саросек. Галина Буро:

Анна Павловна, здравствуйте и расскажите, как родилась идея такой площадки и как на нее отреагировала молодежь?

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:

Сегодня наша площадка это в прямом смысле песня, живой голос благодарной молодежи за возможность жить в мирной стране, учиться работать, создавать семьи. Поэтому сегодня вы видите, какое внимание приковано к нашей площадке. Потому что поет молодежь песни разные: грустные, когда мы говорим о павших героях войны, веселые, когда мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто строил нашу Родину после тех ужасных военных событий.