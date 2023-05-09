9 Мая в Бресте началось с импровизированного повтора парада Победы – это впервые для города

Новости Беларуси. Перенесемся в Брест. Это особый город. Там первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков. Легендарная цитадель – живое напоминание о мужестве наших предков. Сейчас тысячи благодарных потомков направляются в «Брестскую крепост – герой». Там работает и наша съемочная группа. На связь со студией выходит Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся на площади церемониалов в Брестской крепости, где началась торжественная часть празднования. Мы слышим, как уже приближается оркестр, колонна из тысяч горожан приходит сюда, в Брестскую крепость, чтобы встретить этот праздник вместе. К счастью, сегодня в Брестской крепости будут присутствовать и ветераны. Они займут почетные места в первых рядах – это главные люди Победы.

В этом году празднование в Бресте началось с импровизированного повтора парада Победы. Военная техника и военнослужащие прошли праздничным маршем по улице Ленина. Для каждого военного это большая честь. Такой парад техники прошел в городе впервые.

Праздник 9 Мая – это такой самый главный праздник в жизни нашей страны. Это, конечно, великая память подвигу, который совершили наши прадеды. Мы очень уважаем их подвиг. И всегда это такой праздник, как в песне поется, со слезами на глазах.

Для нас все-таки семейный праздник мира, праздник гордости за прошлое поколение, за новое поколение.

У меня погиб на войне дядя в 19 лет в Германии, у меня погиб брат моей мамы, второй дядя. И много родственников, которых я чту. Как религию, как традицию. И отдаю дань погибшим воинам.