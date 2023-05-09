Праздник начался с шествия многотысячной колонны в центре города. Как встречают 9 Мая в Витебске?

Новости Беларуси. В Витебске сегодня местом притяжения стала площадь Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции 9 Мая туда идут те, кто благодарен героям за мир и тем, кто в послевоенное время не покинул город, а восстановил его из пепла. Торжества начались с самого утра. По главной улице Витебска прошла многотысячная колонна. Как это было и что еще в программе узнаем у нашего корреспондента Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Официальная часть торжества в Витебске уже завершилась. Но у монумента в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков по-прежнему многолюдно. С тюльпанами, гвоздиками и нарциссами сюда будут идти на протяжении всего дня и до позднего вечера.

Торжества, посвященные Дню Победы, в Витебске проходят сразу на нескольких площадках: от окраины до центра города. Конечно, основная локация майского праздника – это площадь Победы. Прийти сюда в этот день – для многих традиция, а еще порыв души. За годы войны Витебский регион потерял каждого третьего своего жителя. Потому праздник Победы для нас по-своему дорог.

Надежда Гракова, бывшая малолетняя узница:

Это самый золотой, самый дорогой, самый незабываемой праздник из всех праздников года. Я написала такие слова: я низко-низко поклонюсь и тихо-тихо помолюсь за тех солдат и командиров наших, кто жив еще, и за геройски павших.

Виктор Пралич:

День Победы один на всех. И сегодня здесь особенно отрадно видеть разные поколения, что подчеркивает объединяющую силу праздника Победы. Он и семейный, и народный. А для ветеранов и участников войны даже спустя 78 лет – по-прежнему со слезами на глазах.

Василий Маметьев, участник Великой Отечественной войны:

Это всенародный праздник! Мы ждали его четыре года. Радуемся. Я думаю, что мы живем в Беларуси под мирным небом.