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Праздник начался с шествия многотысячной колонны в центре города. Как встречают 9 Мая в Витебске?

09 мая 2023 09:41
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Новости Беларуси. В Витебске сегодня местом притяжения стала площадь Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции 9 Мая туда идут те, кто благодарен героям за мир и тем, кто в послевоенное время не покинул город, а восстановил его из пепла. Торжества начались с самого утра. По главной улице Витебска прошла многотысячная колонна. 

Как это было и что еще в программе узнаем у нашего корреспондента Виктора Пралича. 

Праздник начался с шествия многотысячной колонны в центре города. Как встречают 9 Мая в Витебске?-1

Виктор Пралич, корреспондент: 
Официальная часть торжества в Витебске уже завершилась. Но у монумента в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков по-прежнему многолюдно. С тюльпанами, гвоздиками и нарциссами сюда будут идти на протяжении всего дня и до позднего вечера. 

Праздник начался с шествия многотысячной колонны в центре города. Как встречают 9 Мая в Витебске?-4

Торжества, посвященные Дню Победы, в Витебске проходят сразу на нескольких площадках: от окраины до центра города. Конечно, основная локация майского праздника – это площадь Победы. Прийти сюда в этот день – для многих традиция, а еще порыв души. За годы войны Витебский регион потерял каждого третьего своего жителя. Потому праздник Победы для нас по-своему дорог. 

Праздник начался с шествия многотысячной колонны в центре города. Как встречают 9 Мая в Витебске?-7

Надежда Гракова, бывшая малолетняя узница: 
Это самый золотой, самый дорогой, самый незабываемой праздник из всех праздников года. Я написала такие слова: я низко-низко поклонюсь и тихо-тихо помолюсь за тех солдат и командиров наших, кто жив еще, и за геройски павших. 

Праздник начался с шествия многотысячной колонны в центре города. Как встречают 9 Мая в Витебске?-10

Виктор Пралич: 
День Победы один на всех. И сегодня здесь особенно отрадно видеть разные поколения, что подчеркивает объединяющую силу праздника Победы. Он и семейный, и народный. А для ветеранов и участников войны даже спустя 78 лет – по-прежнему со слезами на глазах. 

Праздник начался с шествия многотысячной колонны в центре города. Как встречают 9 Мая в Витебске?-13

Василий Маметьев, участник Великой Отечественной войны: 
Это всенародный праздник! Мы ждали его четыре года. Радуемся. Я думаю, что мы живем в Беларуси под мирным небом. 

Праздник начался с шествия многотысячной колонны в центре города. Как встречают 9 Мая в Витебске?-16

Виктор Пралич: 
В эти минуты на площади Победы звучат песни военных лет. Там организована выставка военной современной техники, даже слышно, как стреляют наши солдаты. Конечно, программа будет продолжаться в течение дня. И закончится все это концертом «Спасибо героям за мирное небо!» 

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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