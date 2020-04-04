Россия бесплатно передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус

Новости Беларуси. Россия передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщил посол России в Беларуси – Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Россия передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщил посол России в Беларуси – Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медицинский груз поступит в нашу страну в ближайшие часы. Диагностический материал передается безвозмездно. Решение оказать помощь принято правительством России.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава
Тестовые системы доставят автомобилем, в котором поддерживается специальный температурный режим – минус 20 градусов. Поставку осуществляет белорусская компания «Санта-Бремор», в автомобильном парке которой есть специальный транспорт.