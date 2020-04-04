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Россия бесплатно передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус

04 апреля 2020 11:02
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Новости Беларуси. Россия передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщил посол России в Беларуси – Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия бесплатно передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус-1

Медицинский груз поступит в нашу страну в ближайшие часы. Диагностический материал передается безвозмездно. Решение оказать помощь принято правительством России.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 апреля. Полный комментарий Минздрава

Россия бесплатно передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус-3

Тестовые системы доставят автомобилем, в котором поддерживается специальный температурный режим – минус 20 градусов. Поставку осуществляет белорусская компания «Санта-Бремор», в автомобильном парке которой есть специальный транспорт. 

# Коронавирус # Дмитрий Мезенцев

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